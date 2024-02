Xavi, sobre la posible llegada de Mbappé al Real Madrid: "Lo único que es oficial es que se marcha. Nuestra situación es otra"

Xavi Hernández ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa previa al partido contra el Celta. En la misma, el entrenador del F.C.Barcelona ha hablado sobre cómo ve a su equipo de cara al encuentro que se celebrará este sábado a las 18.30 horas en Balaídos, pero también sobre la salida de Mbappé del PSG.

Los periodistas no han dudado en preguntar al entrenador por la posible llegada del francés al Real Madrid, sobre lo que se ha mostrado contundente: "No tengo mucho que decir. Lo único que se ha hecho oficial es que Mbappé se marcha. Cuando sea oficial, me vuelves a preguntar. Nuestra situación es otra".

No obstante, Xavi ha preferido seguir hablando sobre los objetivos que tiene su equipo de cara al final de temporada: "Acabar bien, centrarnos en el Celta, la Champions, en liga ir recortando. No nos preocupa nada más. No te puedo contestar más".

"No me preguntéis más por Mbappé, no voy a hablar más de Mbappé. Creo que no debo hablar", ha querido zanjar el entrenador respecto a todo lo relacionado con el galo.

