Luis Enrique se pronuncia sobre el futuro de Mbappé: "No puedo decir nada, el PSG está por encima de cualquier jugador"

Desde que saliera a la luz en las últimas horas que Mbappé habría comunicado al PSG su adiós a final de temporada, el delantero francés está en boca de todos. Y por él ha sido preguntado este viernes en rueda de prensa Luis Enrique, que ha asegurado que no puede decir nada y "las partes implicadas son los que tienen que hablar".

"No puedo decir nada. Hasta que las partes implicadas no digan nada, yo no voy a decir. Cuando hablen, os daré mi opinión. Yo he llegado aquí hace seis meses, y el club está por encima de cualquier jugador. Las partes implicadas son los que tienen que hablar", ha afirmado el técnico asturiano en la rueda de prensa previa al choque frente al Nantes.

Luis Enrique ha asegurado que en estos momentos, tras la noticia, "el ambiente del equipo es el normal previo a un partido de liga" y ha querido dejar claro que él trabaja "cada día en el presente y el futuro" del club parisino.

El exseleccionador español se centra ahora en el próximo partido del PSG, previsto para este sábado a las 21.00h: "Tenemos que motivarnos para enfrentarnos al Nantes. Entrenando vemos quién está con más o menos intensidad".

En esa rueda de prensa, Luis Enrique se ha negado a responder a más preguntas sobre Kylian Mbappé y ha dado por zanjado el tema hasta que los protagonistas del culebrón se pronuncien.