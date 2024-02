Juan Espino, uno de los primeros españoles en UFC, prepara su pelea de retirada contra Antonio 'Bigfoot' Silva

Antes de que Ilia Topuria llegara a UFC otros españoles ya habían participado e incluso brillado. Es el caso de Juan Espino, que entró en la gran liga estadounidense ganando el reality The Ultimate Fighter, donde tuvo que enfrentarse a rivales de la talla de Maurice Green. De aquel concurso estuvieron a punto de excluirle por la edad, pero él les prometió que, si le cogían, no se arrepentirían y cumplió su palabra. Las lesiones, no obstante, le complicaron su progresión y tuvo que dejar UFC en 2022.

Dos años después ha llegado el momento de la despedida de las MMA y, para ello, Espino ha preparado una pelea en Gran Canaria para el 23 de marzo en la que se medirá a un luchador mítico de UFC, Antonio “Bigfoot” Silva. Se trata de un peleador que se ha enfrentado a Fedor Eemelianenko, Alistair Overeem o Mark Hunt, casi nada.

El deportista brasileño, por otro lado, se ha mostrado encantado de volver a la actividad para enfrentarse a Juan Espino, a quien considera un referente. "Estoy muy feliz de pelear contra alguien a quien admiro en mi carrera, alguien que me motiva a ser un mejor luchador y al que admiro. Será una pelea llena de respeto donde no se busca la victoria ni la derrota sino agradecer a toda la afición que nos ha apoyado con un gran espectáculo”, ha señalado Silva.

Juan Espino tuvo una carrera breve en UFC pero intensa. Ganó a Jeff Hughes y Justin Frazier, pero luego llegó Alexander Romanov y le robaron la pelea. Nadie quería medirse a Romanov por su altísimo nivel de lucha pero Espino aceptó el combate y fue superior a su rival, al que casi noquea. En el tercer asalto, no obstante, Romanov notó un ligero roce cerca de la coquilla, se tiró al suelo y se negó a seguir peleando (el español empezaba a pasarle por encima con claridad). Los árbitros detuvieron la pelea y le dieron la victoria a Romanov, todavía no sabemos cómo. Luego llegaron las lesiones y ya no pudo ser… Hasta ahora.