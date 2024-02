Nadal aplaza su regreso a la competición y apunta a Las Vegas

Rafa Nadal retrasará su vuelta a la competición oficial tras las molestias sufridas en su participación en el torneo de Brisbane en enero. Así lo confirmó el propio tenista este miércoles en una comunicación oficial en la que anunció su baja del ATP de Doha de la próxima semana en el que figuraba inscrito.

"Me hubiera encantado jugar en Doha, donde el equipo del torneo, así como los fantásticos aficionados de Qatar, siempre me han apoyado enormemente. Desafortunadamente no estoy listo para competir y no podré venir a Doha donde realmente quería estar y jugar de nuevo después de esa inolvidable victoria en 2014", expresó Nadal.

