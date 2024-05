La 'maldición Kane' asola al Bayern: una temporada sin títulos doce años después

La 'maldición Kane' ha generado un runrún en las gradas del Allianz Arena, estadio del Bayern de Múnich desde el principio de esta temporada. El delantero inglés fue presentado en verano con sus nuevos colores tras disfrutar de una larga —pero poco provechosa— trayectoria en el Tottenham inglés. A Alemania llegó a petición de Thomas Tuchel para tapar el hueco dejado por Lewandowski, pero ahora la terrible estadística del delantero, sin ningún título colectivo en sus vitrinas, se ha cumplido para dejar a una afición muy acostumbrada a celebrar si ni un solo título.

La nueva etapa de Kane en el Bayern no comenzó de la mejor manera posible, pues la primera actuación del combinado bávaro en la temporada 23/24 fue el severo correctivo recibido ante el RB Leipzig (0-3) que supuso decir adiós al primer título del año, la Supercopa de Alemania.

Lo cierto es que se trataba de un título menor, lo que restó cierta importancia al bache de los hombres de Tuchel. Pero la temporada siguió su curso con el arranque de la Bundesliga y pronto advirtieron que no iba a ser tan sencillo como en otras ocasiones por culpa de un 'nuevo invitado', el remozado Leverkusen de Xabi Alonso.

El combinado de 'Las Aspirinas' salvó en septiembre un empate en el duelo de ida de la competición doméstica con un gol al filo del pitido final en el Allianz Arena (2-2) y, lejos de cualquier guion previsto, ha conseguido mantener el pulso al Bayern hasta cerrar la conquista del título a falta de cinco del final.

El resto de las opciones del Bayern para acabar con la maldición de Kane pasaban por la Champions —misión poco sencilla con un Real Madrid siempre capaz de lo imposible, como demostró este miércoles en el Ber—, pues tampoco le queda ya 'la bala' de la Copa de Alemania tras la bochornosa eliminación en dieciseisavos del torneo del K.O. ante el FC Saarbrücken de la tercera categoría del fútbol alemán.

Ni el 'Neverkusen' y ni Coman, el Bayern se queda sin salvavidas

El Bayern contaba con dos salvavidas, dos posibles antídotos para contrarrestar la maldición de su delantero: la leyenda del 'Neverkusen' y la bendición de Coman.

La primera hacía referencia al posible pinchazo del líder de la liga, el Leverkusen, llamado 'Neverkusen' (de never, 'nunca' en inglés) de manera irónica por sus rivales tras el descalabro del equipo en 2002. Aquel año perdió la final de Champions ante el Madrid, la de Copa ante el Schalke —pese a empezar ganando— y la liga al no poder defender una renta de cinco puntos sobre el Borussia Dortmund a falta de tres partidos para el final de la competición doméstica. Pero el Bayern no levantó el pie del acelerador y cambió el curso de la historia.

La segunda apuntaba a la regla que se cumple cada temporada desde el debut profesional de Kingsley Coman, jugador del Bayern, en el año 2013, momento desde el que el francés no ha parado de sumar títulos de liga de manera consecutiva a sus vitrinas tanto con el PSG como con la Juventus y con el propio equipo alemán. Tampoco se cumplió, el Real Madrid fue mucho más poderoso.

Finalmente, la 'maldición Kane' ha caído sobre Múnich y los bávaros han confirmado ya su primer año en blanco en los últimos doce años. Fue la de 2012 en la que tampoco tocaron a gloria en la Copa, cedieron la liga ante el Borussia Dortmund y cayeron en la final de la Champions ante el Chelsea en un final de infarto.