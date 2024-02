Rafael Nadal ofreció este miércoles una entrevista exclusiva a El Objetivo, programa de Ana Pastor, en la que desveló los plazos que maneja para regresar al circuito tras su breve paso por Brisbane en enero y respondió al aluvión de críticas recibido tras anunciar su colaboración con Arabia Saudí en calidad de embajador del tenis.

Era la pregunta del millón, la explicación que muchos seguidores del manacorí querían escuchar después de conocer la noticia de su colaboración con el autoritario régimen saudí para la expansión del tenis en Oriente Medio, y ante la que Rafa ofreció, sin vacilar, una respuesta directa y tajante.

"No creo que Arabia me necesite para limpiar ninguna imagen. La sensación es que se compra todo con dinero y ahora Rafa también se ha vendido al dinero", esgrimió ante la pregunta de Pastor.

"¿Entiendes que la gente piense eso?", repreguntó la periodista. "Claro que sí. ¿Qué hay cosas que se tienen que mejorar? Sin ninguna duda, es un país que va muy retrasado en muchas cosas, que se ha abierto recientemente. Si el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10 o 15 años, te diré que me he equivocado por completo", asume un Nadal que insistió en la oportunidad que se le abre en Arabia para trabajar en su proyecto.

"Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos. Si después eso no ocurre, en la siguiente entrevista diré: 'cometí un error y me he equivocado'", añadió, tal y como se aprecia en el adelanto del programa difundido este miércoles antes de su emisión completa (22.30h).