Un sueño y la determinación de una persona por cumplirlo puede cambiar la vida de muchos. Si no que se lo digan a Josep Maldonado, expolítico fundador de Esport Solidari Internacional, la ONG española que desde el año 2002 ofrece un futuro a niños desfavorecidos de todo el planeta a través de la fuerza del deporte nacida en pleno viaje por el continente africano.

Todo empezó a partir de la pasión por descubrir nuevas realidades de Josep, a quien, en plena ruta por "la África profunda", le brotó un pensamiento. "Allí me di cuenta de que, salvo raras excepciones, que son políticos corruptos o militares corruptos, la mayoría de gente sufre mucha miseria, violencia... pero quien más sufre son los niños y niñas. Y pensé, 'si en algún momento de mi vida pudiera hacer algo para ayudar, aunque fuera un solo niño, valdría la pena'. Y en 2002 creé la fundación", recuerda.

Entre el sueño y la creación de la fundación pasaron casi cuatro décadas, justo cuando un revés personal le motivó a llevar el proyecto adelante. "Siempre quise hacerlo, pero estuve 39 años de mi vida full-time dedicado a la política. Entonces en el 2002 mi partido, Convergència i Unió, perdió el gobierno y el lugar de ser un 'convergente' cabreado, dije: 'ahora es el momento de llevar a cabo mi sueño'".

Así recuerda Josep el momento de los primeros pasos de un proyecto que empezó con el envío de becas de estudios y que pronto le llevó a trabajar directamente sobre el terreno. "Vimos que había niños que no eran escolarizables por su situación", asegura sobre un problema sobre el que aplicó —y sigue haciéndolo— la 'solución' del deporte. "Tenías que incentivarles y el deporte es un anzuelo, así que les decíamos: 'si quieres jugar al fútbol o al baloncesto, tienes que ir a escuela. Si vas a escuela te haremos un campo, te daremos material...'", detalla a 20 Minutos.

El resto es historia. "En Sierra Leona con niños amputados, en Liberia con niños en centros de refugiados, una escuela para proteger a las niñas de Boko Haram en Chad, en Sudán del Sur..." enumera, entre otros, algunos de los "muchísimos" proyectos que han llegado "a miles y miles de personas".

Y todo ello es mérito de apenas un grupo de 30 personas que trabajan a destajo y cientos de voluntarios y donantes volcados en una misión correspondida con el poder de las sonrisas de los más jóvenes. "Lo que más me llena es cuando llego a cualquiera de estos países, me adentro con el 4x4 en el desierto o en la selva y llego a algún sitio donde hemos llevado a cabo un proyecto. Que se me acerquen niños o niñas, me cojan de la mano y paseen conmigo, mirándome con ojos de agradecimiento y de ilusión... Es la mejor manera en la que te pueden 'pagar'".

'¿África? Sí, gracias' Ese será el título del libro que presentará próximamente Josep Maldonado con un recopilatorio de sus vivencias a lo largo de toda una vida en el continente africano.

​"Es un libro en el que intentaré hacer pedagogía para que la gente entienda qué es África. El pueblo africano está repleto de buena gente, solidaria, que no tienen nada y te dan lo poco que tienen. Me ha costado 44 años y 54 países convertirlo en realidad", explica.

Las retinas de Josep han presenciado historias de sufrimiento de todo tipo, como los miles de niños que viven en las calles del Congo o las niñas violadas por los guerrilleros de Uganda, y ello le ha impulsado a no dejar de creer en la meta de la fundación ESI. "Queda mucho camino por hacer", exclama. "Yo pensé que, si podía ayudar a un niño, ya valía la pena; que si ayudaba a 10, fenomenal; si ayudaba a 100, extraordinario... pero esto no deja de ser un grano de arena en el desierto, un 'desierto de la pobreza' que es inmenso", zanja antes de incidir en el deporte como la llave que abre las puertas a los más desfavorecidos.

"El deporte es el instrumento para ayudar, pero también estamos trabajando, tanto en África como en España y otros países, en educación, en comedores sociales... cosas no relacionadas con el deporte. Eso sí, gracias a él podemos ayudar a la gente y recibimos mucha ayuda de clubes como el Barça, el Espanyol, el Girona, el Basket... Se trata de ayudar a los demás gracias al ADN solidario del deporte", zanja sobre un sueño que no tiene techo.