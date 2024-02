El Rayo Vallecano decide destituir a Francisco como entrenador

Francisco Rodríguez, el entrenador del Rayo Vallecano, ha sido destituido este mismo martes 13 de febrero. Según ha desvelado El Chiringuito, el club madrileño ha decidido cesar al técnico debido a los malos resultados del club.

El club todavía no ha emitido un comunicado oficial, ya que se encuentra negociando la salida del técnico. No obstante, la noticia no sorprende, puesto que el Rayo solo ha ganado uno de los últimos 14 encuentros ligueros, en Vallecas. La Franja tan solo ha sumado un triunfo y la crisis del gol es más que evidente.

Asimismo, el equipo se encuentra a tan solo siete puntos del descenso. La crisis de resultados, así como de juego, ha terminado siendo insostenible. En este sentido, a lo largo de estas 24 jornadas, han sumado cinco victorias, nueve empates y diez derrotas.

El club tendrá que tener un sustituto antes de recibir al Real Madrid el próximo domingo en Vallecas a las 14:00 horas. El calendario se presenta uy complicado para el Rayo, ya que después de recibir al club blanco, se verá las caras con el Girona.