El exculé Mathieu desvela su dura experiencia con Luis Enrique: "No te da demasiada confianza, al final lo pasé mal"

En la época dorada de Luis Enrique como entrenador del FC Barcelona uno de sus pupilos fue Jérémy Mathieu, el central que llegó procedente del Valencia. Años después del adiós de ambos del club culé, el exfutbolista francés ha desvelado su mala experiencia con el actual entrenador del PSG.

"Diremos que nuestra experiencia fue una mezcla. Era él quien me quería y nos reunimos en secreto para acordar el fichaje. Es un entrenador que no te habla mucho y no te da demasiada confianza", arranca diciendo en una entrevista en Bein Sports Francia.

El central cree que uno de sus problemas de su etapa en el FC Barcelona tiene que ver con las decisiones del exseleccionador español: "Juego mucho con confianza y, a veces, jugaba partidos importantes y luego estaba en el banquillo. Así que, en realidad, necesitaba continuidad. Eso es lo que no entendía. Pero nunca me explicó por qué. Tal vez no tuvo tiempo, no lo sé...".

Después de dos temporadas muy buenas para el francés, su presencia en el terreno de juego fue a menos y todavía se pregunta los motivos, pues asegura que el técnico asturiano nunca se lo explicó.

"Tal vez trabaja así. No, no sé por qué, creo que así es como funciona Luis Enrique. Así es como es. ¿Un problema en París? Tal vez. ¿Después cambió su forma de ser y de hacer las cosas? No lo sé. Fue así para nosotros en el Barça y al final lo pasé mal", ha sentenciado.