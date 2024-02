Stian Angermund conmociona al mundo del trail running tras hacer público su positivo por dopaje

Uno de los mejores trailrunners del mundo, el noruego Stian Angermund, ha dado positivo por clortalidona en un control de la Agencia Francesa Antidopaje tras resultar vencedor de la OCC del pasado Ultra Trail Mont Blanc 2024, dejando en shock al mundo del trail.

Un terremoto que, para colmo, sucedió hace ya meses sin que la noticia trascendiese. En realidad, el positivo se le comunicó al noruego el pasado 20 de octubre mediante un correo electrónico, pero no se supo de él hasta que el propio corredor ha querido hacerlo público en una entrevista. De hecho, solo los más cercanos a Angermund tenían conocimiento de su circunstancia, que ahora ya sí es noticia mundial (lo publicó incluso en sus redes sociales) y ha conmocionado al mundo.

"Regresamos a casa el 20 de octubre. Disfrutamos estar juntos como toda una familia. Íbamos a acostarnos. Miré mi teléfono y vi que había recibido un correo electrónico que no entendía. Cuando toda la familia se hubo acostado, bajé a la cocina. Encontré la computadora. Revisé mi correo electrónico y vi lo que había recibido… Mi vida se vino abajo por completo", relata Angermund.

En ese mail le comunicaron el positivo, detallando la sustancia prohibida en su muestra de orina, pero también le informaron sobre su suspensión de participar en competiciones ni estar cerca de un evento deportivo, ni realizar entrenamientos guiados. También podrían imponerle una multa de hasta 45000 euros, y una sanción que podría oscilar entre los dos y los cuatro años.

Stian Angermund todavía no ha sido condenado por el caso, por lo que se desconoce realmente su culpabilidad pese a su confesión. En sus declaraciones públicas ha afirmado que "no entiende cómo es posible que la sustancia prohibida esté en su muestra de orina", ya que no toma ningún medicamento ni suplemento, por lo que no entiende de dónde puede haber venido el positivo.

El corredor, de hecho, ha tenido acceso al expediente y al análisis que confirma el positivo por clortalidona, pero es incapaz de explicarlo en su defensa. Asegura que nunca había oído hablar de esa sustancia ni tiene explicación de cómo pudo aparecer la clortadina en su orina, pero se siente afectado por la situación y perdiendo la fe en sí mismo.

Una sustancia, la clortalidona, que se trata de un diurético que se utiliza para la hipertensión arterial. En contextos de dopaje, se utiliza para ocultar otras sustancias y engañar los posibles controles. Por eso está en la lista de productos prohibidos, porque puede usarse para ocultar otras sustancias por su funcionamiento. Al aumentar la producción de orina, también puede diluir la concentración de sustancias ilegales hasta hacerlas imperceptibles.

"No tomo nada. Sé que eres responsable de lo que te llevas a la boca. Lo entiendo absolutamente. Por eso no tomo ningún suplemento. No tomo ningún medicamento. Bebo aceite de hígado de bacalao en invierno. Eso es todo. No soy un tramposo. Porque hacer trampa no es algo que hago. Hacer trampa no es aceptable. Simplemente no hagas eso. Y no hago trampa. Ser visto así me parece absolutamente terrible", ha explicado el corredor nórdico de 37 años, cuyo contraanálisis resultó positivo también para su desgracia.

En el primer análisis arrojaba unos 41 nanogramos, mientras que en el segundo análisis eran 31 nanogramos. Ahora se han enviado para su análisis muestras de la nutrición deportiva que utiliza, así como muestras de medicamentos y suplementos dietéticos utilizados por su pareja, para determinar si alguno de ellos podría ser la fuente y todo se trata de un accidente en el que se ha contaminado involuntariamente.

Angermund también está considerando pedir un análisis de ADN de la muestra de dopaje, para confirmar que en realidad es su orina la que contiene la sustancia y que no se trata de una confusión de identidad. El análisis de ADN no es un procedimiento estándar, no obstante, y no es algo a lo que tenga derecho inmediato, por lo que tardará todavía en confirmar o desmentir su peor temor: que alguien le haya puesto a propósito la droga.

Stian Angermund es uno de los corredores más famosos y reputados del mundo del trailrunner, un ídolo para muchos y modelo a seguir, y por eso reconoce que no está preparado para ser juzgado socialmente. Teme las reacciones fundamentalmente porque él mismo admite haber condenado rápidamente a otros en el pasado, y ahora eso podría pasarle a él. Por ese motivo, sus redes sociales y perfiles públicos van a pasar a estar gestionados por personas de su confianza, y dejará de estar en contacto con su teléfono para aislarse lo suficiente hasta que se resuelva su caso.