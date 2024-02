Volkanovski revela problemas con la bebida a pocos días de su combate con Topuria: "Estuve bebiendo todos los días"

Solo quedan diez días para que llegue UFC 298, donde Ilia Topuria se enfrentará a Alexander Volkanovski por el cinturón del peso pluma de UFC. El rival del luchador español (compartido con Georgia) es uno de los más dominantes de los últimos tiempos pero, últimamente, nos llegan noticias que pueden dar alas a Topuria (si es que las necesita). Y es que, por lo visto, Volkanovski no ha estado completamente concentrado en sus últimas peleas.

En una entrevista concedida estos días el luchador australiano ha reconocido que no ha podido ser el deportista disciplinado que solía ser. “No fui disciplinado. Soy conocido por ser disciplinado todos los días del año, pero en los meses antes de la pelea con Makhachev no pude”, ha confesado Volkanovski.

Beber todos los días

Por otro lado, parece que esta falta de concentración podría estar relacionada con sus lesiones e incluso con ciertos hábitos poco recomendables relacionados con la bebida. “Sinceramente, he pasado una fase rara en la que he hecho cosas que no solía hacer, como beber todos los días. Nunca jamás he hecho eso. La cosa es que no estaba entrenando mucho por la lesión y lo único que hacía era ocuparme un poco de la casa. Un día pensé que me venía bien tomar unas latas y me sentaron tan bien que lo cogí como rutina. Estuve bebiendo todos los días durante tres o cuatro semanas”, ha reconocido el campeón.

Parece, por tanto, que los meses previos a la pelea con Makhachev no fueron los mejores para un deportista de élite. De hecho, Volkanovski ha señalado que poco antes de la pelea estaba en 83 kilos, cuando tenía que bajar a 70. “El día antes de recibir la llamada pesaba 183 libras. Todos los chicos del gimnasio se reían. Nunca he pesado tanto”, ha admitido.