Gasly asegura que vio venir el fichaje de Hamilton por Ferrari: "Era ahora o nunca"

Después de que saltara la noticia bomba del fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, ha comenzado una auténtica revolución en la Fórmula 1, así como muchas dudas. ¿Qué pasará con Carlos Sainz? ¿Habrá algún otro movimiento? ¿Hay pilotos que se la juegan esta temporada? Para resolver estas dudas habrá que esperar. De momento, lo que sí que parece claro es que la marcha del británico de Mercedes podría haber sido un secreto a voces para algunos como Pierre Gasly.

Este miércoles Alpine presentó su nuevo monoplaza para la temporada 2024. La escudería francesa vuelve a apostar por Esteban Ocon y Pierre Gasly con el objetivo de alcanzar a los primeros equipos en esta nueva temporada. En la presentación, Gasly confesó que no se había sentido muy sorprendido con el movimiento de Hamilton a la escudería italiana. "¿Si me sorprende? Sí, y no...", comentó a los medios de comunicación que estuvieron presentes.

"Sí, porque he estado mucho con Mercedes. Pero no, porque estaba al tanto de algunas conversaciones con Ferrari. Lo ha mantenido en secreto durante un tiempo, pero era ahora o nunca, llega el final de su carrera", desveló el piloto francés.

Asimismo, el piloto también ha confesado que le atrae mucho esa combinación Ferrari-Hamilton: "Le deseo lo mejor, es muy interesante para el mercado de pilotos. Es el mejor piloto de este deporte y tiene un nuevo reto. Todo el mundo lo va a seguir muy de cerca".

Los periodistas también aprovecharon la ocasión para preguntarle por Carlos Sainz, quien se queda sin escudería por el momento: "¿Qué es justo en F1? Carlos es un gran piloto, Lewis es un piloto fantástico, el mejor de todos los tiempos. Era una oportunidad para ambos, para Lewis y para Ferrari de estar juntos. Es verdad que para Carlos es una situación complicada, nada fácil".

No obstante, a su compañero Esteban Ocon sí le sorprendió este movimiento: "A todo el mundo le ha sorprendido. También que se haga en invierno, porque normalmente estas cosas se deciden más adelante, pero parece ser que no ha sido este invierno".