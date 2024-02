Cañizares estalla por la agresión obscena a Lucas Ocampos: "¿Los futbolistas masculinos tenemos que aguantarlo todo?"

Apenas han pasado doce horas desde el suceso y las reacciones se han hecho esperar. Multitud de opiniones han llegado ya tras el incidente acaecido durante el partido entre el Rayo y el Sevilla, cuando un aficionado metió su dedo en el ano del sevillista Lucas Ocampos durante una pausa del partido y antes de que el argentino realizara un saque de banda.

El propio jugador reaccionó con enfado tras lo sucedido, se encaró con el aficionado e incluso el propio árbitro informó al delegado de lo sucedido.

Entre las reacciones, uno de los más críticos fue Santiago Cañizares, actual comentarista de televisión y radio, que no se cortó en los micrófonos de Radio Marca: "No me hace ninguna gracia y veo a la gente riéndose. Hay mucho niñato y hay que meterlo en vereda no solo en Vallecas, sino en toda España. Pero a dónde nos diriginos, ¿a que esto pase y nos ríamos? Ocampos estuvo muy bien. Son situaciones en las que tienes que luchar entre lo que te molesta y lo que te apetece y lo que es lo correcto. Si estás tú solo le pegas un guantazo, pero lleva la camiseta de un club y él honró la camiseta del Sevilla. Si es verdad que en este país perseguimos una igualdad real, no he visto a ningún político esta mañana manifestarse sobre esto. Y cuando ha pasado en el fútbol femenino se ha manifestado al momento y todos a la vez. Esto no puede causar una risa por ser un hombre".

El de Puertollano estableció un paralelismo entre el caso Ocampos y la situación vivida por Jennifer Hermoso: "Si el caso de Jenni Hermoso de inmediato se politizó y fue portada, no digo hacer algo parecido, pero dónde queda la igualdad real. ¿Va a quedar impune, no va a haber consecuencia, no va significar una reivindicación para los futbolistas que muchas veces y muchas ocasiones son increpados e insultados por motivos sexuales? A mí me han dicho barbaridades por teñirme el pelo. ¿El futbolista masculino tiene que aguantar todo?".