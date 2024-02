Carlos Sainz, tras el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari: "Es el año más importante de mi carrera"

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari no solo es uno de los movimientos más impactantes de la historia reciente de la Fórmula 1, sino que pone punto y final de la aventura de Carlos Sainz en Maranello al final de la temporada 2024.

Este lunes, Sainz tuvo su primera aparición pública desde el anuncio de su marcha, y a pesar de haber evitado varias preguntas sobre el tema en la presentación de su nueva marca de karts CS55, la cual le ha recomendado a Hamilton probar, ha dejado comentarios acerca de las últimas semanas.

“Estoy bien, es cierto que han sido dos semanas muy intensas para todos en casa, en Maranello, pero yo me centro en la preparación de esta temporada, que es muy importante para Ferrari”, aseguró Sainz.

A pesar de no comentar directamente nada más sobre el movimiento más mediático de la Fórmula 1, sí ha hablado sobre cómo afronta la presión: “Yo siempre intento buscar un nivel de presión alto. Hay que sentirse presionado y con estrés, hay que estar nervioso ante una carrera de Fórmula 1, cuando haces una salida o una vuelta de clasificación. A partir de ahí tengo mis técnicas para afrontar esos niveles de presión. No me gusta ir a carreras demasiado relajado, noto que me falta algo de exigencia. Por eso en los entrenamientos busco eso. Este año, como en los nueve anteriores, es el año más importante de mi carrera. Afronto todos así. Y más en Ferrari”.

La presión será muy elevada durante esta temporada, y Sainz correrá su última temporada con Ferrari buscando demostrar que merece seguir en la Fórmula 1 en 2025. Lo más positivo: muchos pilotos finalizan su actual contrato al final de la incipiente temporada, por lo que, de hacer un buen trabajo, no deberían faltarle ofertas al madrileño.