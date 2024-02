Xabi Alonso podría perder su chalet en San Sebastián por "obra ilegal"

Desde que Xabi Alonso es el entrenador del Bayer Leverkusen al equipo alemán no le puede ir mejor, no solo van primeros en la clasificación de la Bundesliga sino que no fallan. Aunque se especuló con la posibilidad de que el que fuera entrenador del Real Madrid volviera al club blanco como entrenador, de momento, ese paso no se producirá. Al vasco le va muy bien en Alemania, aunque no tanto en España debido a un problema inmobiliario.

El exfutbolista adquirió en 2018, junto a su mujer, Nagore Aramburu, una parcela de 10.728 m² y se construyó un impresionante chalé de 570 m² en el paraje de Txalin a través de una empresa inmobiliaria, Tavaro XXI. No obstante, un juez de San Sebastián acaba de declarar "ilegal" la construcción.

El matrimonio proyectó construir en dicho terreno una propiedad de líneas modernas y minimalistas con vistas a la bahía de la Concha. Tras ello, consiguieron las licencias pertinentes con la aprobación de los servicios municipales a finales de 2020.

En medio de la pandemia, comenzaron las obras, ante la negativa de varios vecinos, quienes consideraban que allí no se podía construir. Así, decidieron presentar una demanda formal ante el Ayuntamiento de San Sebastián, denunciando los hechos por permitir la construcción de la vivienda.

Hace una semana, el Juzgado Contencioso - Administrativo número 3 de San Sebastián resolvió a favor de los demandantes. En el escrito, el juez consideró que el proyecto de Xabi no cumple con los requisitos que exigía la licencia.

Asimismo, en la misma también se evita que se siente "un peligro precedente y que cualquier expropiación pueda ser utilizada para especular". Las asociaciones denunciantes son las siguientes: la asociación ecologista Haritzalde Naturzaleen Elkartea, la asociación cultural Ieltxoko Kultura Elkartea y la agrupación de vecinos Igueldoko Herri Kontseilua.

¿Posible demolición?

Todas ellas piden la demolición de la edificación del entrenador, algo que aún no está claro si se producirá o no. De hecho, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV) ha contado en rueda de prensa que la sentencia "no cuestiona ni la edificabilidad, ni ordena la demolición". Además, el consistorio donostiarra ha recurrido la resolución del juez. Por el momento, Xabi no se ha pronunciado al respecto sobre este asunto.