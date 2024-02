Volkanovski, sobre Topuria: "Le voy a dar una lección de humildad"

Quedan ya menos de dos semanas para el combate de MMA más esperado de los últimos tiempos. Alexander Volkanovski, actual campeón del peso pluma de UFC, defenderá el título ante el luchador hispano-georgiano Ilia Topuria. 'El Matador', que ha conseguido alzarse hasta el número cinco de la categoría sin haber perdido una sola pelea, tiene la oportunidad de ser el primer español que consigue un cinturón de UFC.

"Es un rival peligroso", admitía Volkanovski en una reciente rueda de prensa. Aunque también tiene claro que Topuria todavía no ha probado su valía enfrentándose a los oponentes más complicados de la división. Y es que 'El Matador' se ganó su oportunidad al título tras una espectacular victoria contra Josh Emmett, por entonces el número cinco del peso pluma. Más arriba en el ranking se encuentran peleadores como Max Holloway, Yair Rodriguez o Brian Ortega —todos ellos han perdido contra 'The Great'— con los que el hispano-georgiano todavía no ha tenido oportunidad de medirse.

Volk inistía sobre Topuria, como ha hecho en multitud de entrevistas. "Es joven, es peligroso, hay mucho hype en torno a él, pero todo se terminará en un par de semanas”, aseguraba el actual campeón. "Creo que si alguna vez llega al punto en el que se convierta en campeón necesita que haga lo que planeo hacerle, le daré una buena lección de humildad. Quizás pueda recuperarse después de eso y aprender algo", explicaba el australiano.

'The Great' aseguraba que no está subestimando a Topuria y que se está preparando al máximo para este enfrentamiento. Por su parte, el luchador residente en Alicante ya se ha desplazado a Estados Unidos para completar la última fase de su campamento de entrenamiento. El duelo entre Volkanovski y Topuria tendrá lugar el próximo 17 de febrero en el Honda Center de Anaheim en California, en el combate estelar de UFC 298.