Ancelotti contesta a las duras acusaciones de Xavi: "No me bajo a ese nivel, no es profesional"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, atendió a los medios de comunicación en la previa del derbi entre el club blanco y el Atlético de Madrid. El técnico italiano, que repasó la actualidad de su equipo y analizó al conjunto colchonero, no quiso responder a las duras palabras de Xavi Hernández y Laporta.

"Yo soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No preguntéis más sobre esto porque no voy a bajar. No es un nivel para profesionales", añadió el entrenador madridista, haciendo referencia a las declaraciones que habían realizado horas antes el técnico y presidente blaugrana sobre una "adulteración de la Liga" por parte del club blanco.

Asimismo, Carlo valoró el derbi ante el Atlético de Madrid y reconoció que será un partido muy "igualado", teniendo en cuenta al rival y la importancia del encuentro: "Es la tercera vez que jugamos contra ellos en poco tiempo y han sido partidos igualados. Mañana será igual. Es un encuentro de máxima tensión, el Bernabéu nos ayudará".

Por otro lado, Ancelotti recalcó la mejoría de Antonio Rüdiger de sus problemas físicos y dejó en el aire su participación para el derbi: "Ha mejorado mucho. Lo evaluaremos mañana. Es un golpe, pero hay que verlo. Estará en la convocatoria y mañana decidiré".

El italiano, tras contar con innumerables bajas en defensa, ha barajado la posibilidad de quién podría ser el central titular que acompañe a Nacho si finalmente el futbolista alemán causa baja para el encuentro ante el Atlético: "Mendy, Carvajal y Camavinga son las opciones y todas me dan confianza. De igual forma, el entrenador madridista comentó que no tiene decidido quién será el portero titular en el derbi. "Aumenta la competencia y la incertidumbre entre los dos. Al que ponga no es una decisión definitiva, les vendrá bien rotar", reconoció.

Por último, comentó lo "difícil" que es dejar en el banquillo a "jugadores motivados" y que "están marcando una época", como es el caso de Modric: "Es una decisión muy difícil a nivel personal, afecta mucho. Le tengo que agradecer el trabajo que ha hecho".