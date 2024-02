El dardo de Hazard al Real Madrid: "Es un club un poco fanfarrón"

El belga Eden Hazard, exfutbolista del Real Madrid, Chelsea o Lille, ha sido protagonista en las últimas horas tras conceder una entrevista a L’Équipe donde analizó y repasó gran parte de su trayectoria en el mundo del fútbol y su dura 'lucha' contra las lesiones.

"Desde pequeño fui seguidor de Zidane. El Bernabéu, la camiseta blanca… tiene un encanto que los demás no tienen. El Madrid es especial, pero creo que no encajo. Es un club fanfarrón y yo no soy así. La forma en la que jugábamos no me gustaba. Era mi sueño, no podía terminar mi carrera sin ir al Madrid", reconoció el belga.

No obstante, Eden añadió que le "habría gustado hacer las cosas" de distinta forma y recalcó la gran dificultad que existe para "triunfar" de blanco: "Esto demuestra que el Madrid es más grande que cualquier cosa. Es complicado jugar allí. Necesitaba entrenar más".

Hazard, de 33 años de edad, también habló del infierno que pasó con la lesión de tobillo que arrastró durante sus últimos años de carrera. "Tuve las peores lesiones en los peores momentos. En la segunda temporada tuve buena preparación y buen juego, pero mi cuerpo, el dolor y las lesiones eran…".

"Una mañana, cuando me desperté, tenía un bulto en el tobillo, una infección. Me tienen que operar otra vez, es lo que quería y pedí. Me quedan dos años más contrato, pero perdí mi lugar, mi confianza y mis ganas de jugar al fútbol", declaró.

Hazard, que siempre fue criticado por superar su peso ideal en diferentes tramos de su trayectoria, confirmó que no le dio "ninguna importancia a la dieta": "La dieta apesta, es inútil. Me gusta comer, tomarme una copa con amigos. Está bien si quieres jugar hasta los 40, pero sabía que ese no era mi caso. No voy a decir que estaba abusando de la comida, pero no le prestaba atención".