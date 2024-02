Israel Adesanya podría regresar al octágono en UFC 300

Israel Adesanya sorprendió el pasado mes de septiembre cuando anunció una retirada temporal tras perder el cinturón del peso medio de UFC contra Sean Strickland. Aunque inicialmente este periodo alejado de la competición iba a prolongarse hasta 2027, enseguida 'Stylebender' aclaró que volvería antes de lo previsto y que su intención era concentrarse en peleas de calidad, en lugar de en la cantidad.

"Sé que estoy en la parte final de mi carrera. Sé que cuando termine con esto, lo extrañaré", decía Izzy en su canal de Youtube. "Estaba tratando de hacer todo lo que pudiera. Entonces me di cuenta de que no se trata de cantidad, sino de calidad. Todavía voy a disfrutar esto. Cuando peleo, sé que pelearé (este año). No sé cuándo voy a pelear, pero cuando pelee, será de calidad. No va a ser cantidad”, aclaraba el luchador neozelandés.

Israel Adesanya INSTAGRAM stylebender

Parecía claro entonces que Adesanya volvería en 2024 a pelear y lo fue más aún cuando fue retado hace apenas unos días por el nuevo campeón del peso medio, Dricus Du Plessis. Ahora, todo apunta a que el esperado regreso del luchador de origen nigeriano podría ser incluso en UFC 300, el gran evento en el que UFC conmemora su velada número 300 el próximo 13 de abril. Las alarmas sonaron cuando Izzy publicó en redes una imagen de la película 300 con la frase "Los dioses deben de estar locos":

Si los presagios se cumplen, sólo quedaría confirmar quién será el rival de 'Stylebender'. Du Plessis peleó el pasado 20 de enero y no está claro si estaría listo para competir tan pronto y defender por primera vez el cinturón del peso medio.

Otra posibilidad es que Adesanya subiera una categoría de peso hasta el semipesado para encontrarse de nuevo con su némesis y actual campeón de la división, Alex Pereira. El brasileñó también retó a Izzy al proclamarse doble campeón y esta nueva pelea entre ambos completaría la trilogía. Hasta el momento, cada uno de los peleadores tiene en su haber una victoria por nocaut.