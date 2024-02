Joselu y Carvajal, dos cuñados en plena forma: "Si llego a tener más hijas me hago con la FIFA"

Joselu y Dani Carvajal están atravesando con el Real Madrid uno de los mejores momentos que se les recuerdan. Ambos jugadores, que han sido campeones recientemente de la Supercopa de España, comparten vestuario desde las categorías inferiores del club blanco y, además, están casados con dos hermanas gemelas, algo atípico en el mundo del fútbol.

Luismi Cañizares, suegro de ambos futbolistas, fue protagonista en la radio nocturna y compartió algunas de sus vivencias en las comidas familiares. "Soy el hombre Guinnes, ¿conoces a alguien con dos yernos jugando en el Real Madrid o la selección española?", añadió de forma graciosa en el Partidazo de Cope.

"Joselu es, en el buen sentido, un sinvergüenza. Es adorable, le amamos todos, y es el más bromista. Podría haber llevado 24 goles si hubiera jugado más. Lo lleva mereciendo desde que estaba en Alemania. Siempre ha estado peleando y luchando", reconoció Luismi, que no dudó un instante en elogiar a ambos jugadores.

Por otro lado, Cañizares recalcó el gran momento de forma que atraviesa Carvajal y reconoció que "no hay lateral derecho como él en el mundo": "Es un bisonte, está fantástico. Desde que cambió la dieta está inmenso. No sé si alguien conoce a algún lateral derecho mejor en el mundo ahora mismo, yo creo que no lo hay".

Asimismo, el suegro de los dos futbolistas del club blanco aseguró que "no los cambiaría aunque fuesen repartidores o trabajadores de la obra" y bromeó sobre el futuro de sus nietos: "Ya me ocuparé de que mis nietos acaben en el Madrid y en la selección. Si hubiera tenido más hijas me hago con la FIFA".

Por último, Luismi, que reconoció su buena relación con las familias de Bellingham y Valverde, confesó ser un auténtico "madridista": "Si mis hijas hubieran tenido novios del Atleti lo hubiesen pasado mal conmigo. Mis hijas son madridistas porque soy un padre responsable y que quiere que sus hijas crezcan en un ambiente feliz, no de tristeza y problemas. El Real Madrid es felicidad".