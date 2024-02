Kayla Harrison reacciona a la polémica sobre su corte de peso en UFC 300: "No digo que vaya a ser fácil"

Kayla Harrison ha sido uno de los fichajes sorpresa de UFC. La peleadora, que anteriormente peleaba en PFL, ha sido incorporada al roster de UFC y hará su flamante debut en el gran evento de UFC 300 contra Holly Holm. La polémica ha surgido al saber que Harrison, que habitualmente compite en el peso ligero —155 libras (70,3 kg)—, tendrá que bajar dos categorías para pelear contra 'la Hija del predicador', algo que para muchos parece excesivo.

UFC 300 será el próximo 13 de abril en Las Vegas, para entonces, Harrison tendrá que haber bajado hasta las —135 libras (61,2 kg)— del peso gallo, ya que en UFC no existe división de peso ligero, ni tampoco de peso pluma. La doble campeona olímpica de judo entiende la polémica surgida, aunque está confiada de que podrá conseguirlo porque no estará tan alejada de su peso habitual. "He estado la mayor parte de mi carrera en MMA en 165, 160 libras porque no me gusta bajar de peso", aclaraba la luchadora en una entrevista con Kevin Iole.

Harrison explica que con este peso en PFL era normalmente la peleadora más pequeña y con menos experiencia, donde peleaba con chicas que pesaban 180 o 175 libras una vez que pasaban el pesaje y volvían a su peso habitual. Además, la estadounidense ha llevado a cabo una prueba al respecto. "Hicimos un corte de prueba. Se midió todo, desde mi frecuencia cardíaca hasta mi presión arterial y mi nivel de azúcar en sangre. Hicimos una prueba de recuperación. Hicimos una pelea simulada de prueba. Todo ha sido marcado y todo ha sido probado", confirmaba.

lLa ex campeona de PFL está convencida de que en esta nueva categoría de peso de UFC será una peleadora más grande, fuerte y rápida. Y aunque el corte de peso no será sencillo, será un esfuerzo requerido para cumplir su sueño de pelear en la compañía presidida por Dana White. "No creo en bajar de peso. No creo que envíe el mensaje correcto a los niños. Dicho esto, a veces tienes que hacer cosas con las que no estás de acuerdo para poder hacer realidad tus sueños", aseguraba Harrsion.