Detenido un entrenador de voleibol por agredir sexualmente a niñas de entre ocho y diez años

La Policía Nacional ha detenido a un entrenador, de 50 años de edad, de un equipo de voleibol en Madrid tras ser acusado de presuntas agresiones sexuales a seis niñas y un niño de entre ocho y 10 años de edad en el Colegio Parque Aluche, en el distrito de Carabanchel.

El supuesto agresor fue arrestado durante el pasado 19 de enero después de que los agentes de Policía recibiesen dos denuncias de diferentes progenitores que alertaban que el entrenador había trasladado a sus hijas hasta el baño y les había realizado "tocamientos", según ha confirmado ABC. Sin embargo, el hombre, que no le constaban delitos sexuales hasta la fecha, quedó en libertad dos días más tarde con medidas cautelares.

Hasta el momento, hay un total de siete víctimas y cinco denuncias impuestas por los padres de los niños afectados contra el entrenador venezolano, aunque se sospecha que esta cifra puede llegar a ser aún mayor tras la aparición de fotografías empleadas, supuestamente, para rellenar las fichas de competición.

Testimonios de los progenitores

"La llevó al baño con la excusa de medirla y fotografiarla y le metió la mano para tocar sus partes y rozarse con ella", relató en los micrófonos de La Sexta una de las primeras madres que denunciaron las supuestas agresiones sexuales.

Asimismo, otro de los testimonios de la parte denunciante explicó que "a su hija la alzaba, y la cogía de sus partes para poder coger la pelota" y, además, añadió que el presunto agresor "se habría acercado a sus partes íntimas contra las nalgas" de la menor.

Por otro lado, un padre asegura que estos hechos vienen ocurriendo desde el pasado "mes de octubre y noviembre": "Un día volvía del trabajo con regalos para mi niña y llegó rara del colegio. Su madre entró a hablar con ella y se echó a llorar. Le contó todo. Mi mujer miró bajo su ropa interior y observó que lo tenía todo rojo".

El Ayuntamiento de Madrid entra a escena

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que "se personará como acusación particular con el objetivo de defender a los menores" que realizan deporte en la Comunidad madrileña. "En cuanto se tuvo conocimiento de esos hechos se actuó. Se activaron todos los protocolos para proteger a las menores y para tramitar esas denuncias y, por supuesto, que sí, el Ayuntamiento de Madrid se va a personar como acusación particular para que ese hecho no se vuelva a producir jamás en nuestra ciudad y para acompañar a las familias también en este tránsito", explicó Inma Sanz, vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal. Asimismo, el entrenador, que fue contratado por el programa de desarrollo de escuelas a través de la Federación Madrileña de Voleibol, ha sido apartado del trabajo de forma indefinida.

Protestas de los padres ante la liberación del "agresor"

La puesta en libertad del supuesto agresor ha indignado a los padres de los niños afectados, que aún desconocen el por qué ha sido libertado por las autoridades. "No sabemos dónde está y tememos que se pueda escapar", recalcó uno de los padres de las niñas afectadas.

A pesar de que el Ayuntamiento de Madrid ha emitido un comunicado sobre los hechos, los progenitores denuncian un "abandono" por parte del Ayuntamiento de Madrid, la Federación Madrileña de Voleibol y del centro educativo: "Nadie nos ha llamado ni nos ha ofrecido ayuda". Asimismo, los padres piden ayuda psicológica tras el trauma sufrido: "Tienen pesadillas, lloran y no quieren ir al cole".