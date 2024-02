Tapia y Coello, los N.º1 de nuevo juntos tras su cara a cara en la Hexagon Cup: "Vamos a por el circuito Premier con todo"

Agustín Tapia y Arturo Coello comenzaron esta temporada en la Hexagon Cup, en Madrid, aunque de una manera un tanto inusual. Les tocó jugar por separado justo antes de arrancar una nueva temporada juntos en la que tratar de dominar el nuevo circuito principal: Premier Pádel.

En los pasillos del Madrid Arena, antes del arranque del torneo, la pareja a batir atendió a 20 Minutos en una entrevista 'comandada' por Coello en la que juntos desvelaron la ilusión por los objetivos de la temporada 2024 y sus impresiones por la llegada de Premier.

No se les hace un poco raro estar una a cada lado de la pista, ¿hay pique?Agustín Tapia: Sí, obviamente es raro después de un año tan largo, con tantos torneos, tenerlo enfrente. Espero que no pase muchas veces más, pero bueno, ahora toca disfrutar de este gran evento y luchar en un partido donde vamos a querer ganar los dos. Jugamos con Jon Sanz y Coki Nieto, que también son parejas, así que va a estar bueno el partido.

​Arturo Coello: Además, creo que va a ser positivo porque he estado pensando que, al vernos enfrente, podemos darnos cuenta de cosas de nuestros compañeros que quizás del mismo lado la ficha no nos damos cuenta. La idea es tratar de ver cosas que nos afectan y poder usarlo a nuestro favor este año.