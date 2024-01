"Fue una muerte lenta, mis acciones han causado mucho dolor": la confesión de Kyle Walker tras desvelarse su infidelidad

Kyle Walker, jugador del Manchester City, ha sido protagonista en los últimos meses tras desvelarse que le fue infiel a su mujer, Annie Kilner, y había formado una segunda familia paralela con su amante Lauryn Goodman, con la que ha tenido su segundo hijo.

El polivalente futbolista inglés, en una entrevista para el diario The Sun, se sinceró sobre su vida privada y reconoció que había tomado "elecciones y decisiones estúpidas": "Soy humano y he cometido errores dentro y fuera del campo".

"Lo que he hecho es horrible. No puedo imaginar por lo que está pasando Annie. El hombre que debería amarla y cuidarla le hizo todo esto. Mis acciones han causado mucho dolor. Lo siento, esto no debería haber sucedido", añadió Walker.

Asimismo, el futbolista 'citizen' recalcó que hubo días donde solo quería irse a "dormir" para no culpabilizarse. "El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y he tomado decisiones estúpidas", apuntó. Además, Kyle reconoció que fue muy "egoísta" al no contarle a su esposa que había tenido un segundo hijo secreto: "Fue una muerte lenta para mí y para Annie".

Tal era el nivel de desesperación del jugador inglés, que incluso llegó a tener un acuerdo con el Bayern Múnich para "escapar" de la realidad. "Traté de escapar. No quería irme del City, pero era una oportunidad única de alejarme de Inglaterra y de los medios de comunicación". No obstante, Walker decidió no mudarse finalmente a Alemania para estar cerca de sus familias y sus dos hijos.