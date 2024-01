George St-Pierre reconoce que echa de menos UFC pero asegura que no estará en la próxima velada

George St-Pierre, el legendario luchador de UFC, ex campeón de los pesos wélter y medio, ha acallado finalmente los rumores que le situaban en UFC 300. Como Dana White, presidente de UFC, había anunciado una pelea tan especial que nadie podría imaginársela, los aficionados empezaron a soñar con el regreso de uno de los mejores peleadores que UFC haya tenido.

Las palabras del peleador canadiense han sido tajantes en este sentido, negando incluso que UFC le haya propuesto nada. "Es un rumor. Nunca me ofrecieron una pelea (en UFC 300). Les dejé claro que no tengo ningún deseo de volver a pelear en artes marciales mixtas", ha señalado el ex campeón.

Extrañar la adrenalina

Eso sí, que rechace por completo la idea de volver a UFC no quiere decir que no eche de menos el octágono. "A veces extraño la adrenalina, la victoria. Cuando ganas una pelea, no hay nada que se pueda acercar a eso, y desafortunadamente probablemente nunca más tendré esa sensación. Tengo que aceptarlo. Todo lo que sube en la vida, baja. Creo que todo en la vida es un ciclo y hay que hacer las paces con él”, ha zanjado St-Pierre.

Se acabaron, por tanto, las especulaciones que le situaban en un combate contra Khabib Nurmagomedov, un combate que habría emocionado a los aficionados. Una puerta que, de todas formas, no cierra el canadiense es la de hacer grappling, pero una lesión le mantiene alejado de esta disciplina. "Se suponía que debía competir en wrestling. Pero como tuve una lesión en noviembre, me desgarré parcialmente el labrum y el manguito rotador y todavía no me he recuperado. Hay cosas que no puedo hacer ahora, como el grappling. Tengo que tener mucho cuidado", ha señalado el ex campeón.