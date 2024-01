De Jong pasa del VAR y centra la polémica en el equipo: "No puedes regalar estas cosas"

El Barça ha vivido ante el Villarreal una de sus peores noches de la temporada y de la era Xavi en el club. Una manita del 'submarino' que más allá de polémicas deja tocado y hundido el proyecto culé, aunque al menos existan voces autocríticas dentro del club y del propio vestuario para dar la cara tras la debacle.

Es el caso del centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, al que se pudo ver notablemente frustrado y abatido al final del encuentro y frente a las cámaras en el post partido, donde lamentó los errores defensivos que le costaron la derrota al conjunto azulgrana frente al Villarreal (3-5), en especial después de haber remontado el 0-2 inicial, señalando de paso a sus compañeros tanto como a sí mismo como los principales culpables del desastre.

"No era un buen partido, pero si estás 2-0 perdiendo y en un momento vas 3-2 ganando, no puedes regalar estas cosas. Al final pierdes el partido. Tenemos que mejorar eso, porque no puede pasar en un equipo top. Si tienes experiencia, no puede pasar", valoró el medio culé, uno de los líderes del vestuario más respetados, poniendo el foco sobre él y sus compañeros.

En declaraciones desde el césped del Estadio Lluís Companys, el jugador neerlandés insistió en esta idea: "La culpa es de los jugadores. Si remontas el 2-0, no puede ser que en una contra tengan tanto espacio y marquen el gol. Tenemos que hacerlo mucho mejor. Nos pasa demasiado este año".

De Jong no quiso opinar sobre el penalti por manos en el área del Villarreal que Munuera Montero desestimó tras consultar el VAR, y afirmó que "hay plena confianza en el míster y en el cuerpo técnico", a la vez que indicó que el resultado "es culpa de los jugadores" que tienen "todas las condiciones" para obtener un mejor rendimiento, intentado echar un cable a Xavi.