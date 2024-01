"No sé si lo debo decir, pero yo a Joaquín lo mataba...": el duro ataque al exfutbolista en una chirigota del Carnaval de Cádiz

El Concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz (COAC), tradicional competición de chirigotas que alegra Gran Teatro Falla cada año, ha acaparado todos los focos este fin de semana por -desgraciadamente- todo lo contrario, una polémica letra que para muchos supera los límites del humor e insulta gravemente al exfutbolista del Betis Joaquín Sánchez.

La 'rima' burlesca fue entonada por el polémico 'Cuarteto Punk y Circo, la lucha continúa', grupo que, para muchos, se excedió de sobremanera con una letra en la que aseguraban querer matarlo y en la que lo ridiculizan con suma bajeza. A continuación, las líneas cantadas:

"No sé si lo debo decir, pero yo a Joaquín lo mataba, representa todo lo que odio: graciosillo, machista y facha. Para colmo el nota es del Betis, amigo de Curro Romero, de Bertín Osborne y de Pablo Motos el de El Hormiguero", arranca, antes de añadir una nueva estrofa

"Qué asco de sociedad. No comprendo cómo ese tío puede caerle bien a la gente, con los chistes de la Edad Media no tiene dos dedos de frente. Y pesar de todo lo que he dicho, la mujer me cae más malamente", zanja.

La polémica se desata en las redes

El corte de vídeo no tardó en viralizarse en redes, donde muchos aficionados mostraron opiniones contrapuestas. Por un lado, aquellos a los que, por el contexto, entienden la letra como una burla divertida -que generó risas en el Gran Teatro Falla-. Por el otro, aquellos que no entienden la bajeza de la letra, que fue demasiado lejos con el jugador bético (del puerto de Santamaría, Cádiz) y su familia.

No preocuparse, chavalería...

En cualquier caso, la letra que también ataca a otras personalidades del mundo televisivo y de la farándula, ha traído mucha cola, tanto que ha llegado incluso hasta a Ángel Gago, uno de los componentes del grupo que no dudó quitarle hierro a la situación tirando de humor.

"No preocuparse, chavalería. En el siguiente pase me meto con Navas, pa' cabrea a to' Sevilla, hasta mañana", escribió en sus redes sociales tras las abundantes críticas recibidas.