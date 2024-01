El calvario de Lavezzi, ingresado en un centro psiquiátrico por hipomanía: "Es duro, pero tengo que hacerlo"

El exfutbolista Ezequiel 'Pocho' Lavezzi vive su peor momento personal. El que fue uno de los jugadores más conocidos en Europa por sus etapas en el el Nápoles y PSG se encuentra ingresado en un centro psiquiátrico a raíz de un "consumo problemático de alcohol", según informan los medios argentinos.

El abogado del deportista, Mauricio D'Alessandro, asegura en SoFoot que el exfutbolista de 38 años tiene un trastorno psiquiátrico: "Sufría hipomanía, un trastorno crónico del estado de ánimo. Ya había sufrido las consecuencias de esta patología en el pasado".

D'Alessandro explica que es "un trastorno psiquiátrico crónico que afecta el estado de ánimo y puede llevar a la persona que lo padece a autolesionarse".

El propio argentino habló con Matías Vázquez para El Trece antes de ingresar en el centro psiquiátrico. "Intenté limpiarme solo en otra clínica en Buenos Aires, pero no pude. No me quedó más remedio... Es duro, pero tengo que hacerlo. Tengo que cambiar mi vida y mis hábitos. Y tengo que hacer todo eso por mi hijo. Había ido demasiado lejos".

El periodista asegura que el 'Pocho' Lavezzi le dijo a su familia: "No quedó otra que venir a internarme". Y lo ha hecho un tanto a la desesperada, después de vivir un duro episodio por el que resultó herido tras clavarse unas tijeras.

"De madrugada, empezó a gritar y a decir que había gente en la casa. Su hermano empezó a buscar por todos lados y cogió unas tijeras... El hermano le dijo que no había nadie. Ezequiel Lavezzi insistió en que sí. En ese momento, entró en un estado de tensión y perdió los estribos. Su hermano lo agarra y se caen. Al caer Pocho sintió un dolor agudo. Las heridas superficiales en el abdomen fueron causadas por estas tijeras y no por ninguna otra lesión", explicó entonces su abogado.