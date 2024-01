Filtran dos nuevos audios de VAR: de la posible expulsión a De Paul al posible penalti a Araújo en la Supercopa

El fútbol español vive momentos críticos en una semana en la que no se detiene el flujo de filtraciones de audios del VAR que compromete, y mucho, al estamento arbitral. Todo comenzó el pasado lunes con la emisión por la cuenta de Jijantes -del periodista Gerard Romero- de un polémico audio del duelo entre Real Madrid y Almería, que ahora ha sido seguido por dos documentos muy reveladores sobre el derbi de octavos de Copa del Rey y el Clásico de la jornada 11 de LaLiga.

Este jueves, el escándalo ha recaído sobre otros dos partidos con los tres 'grandes' del fútbol español: Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid por partida doble en dos enfrentamientos ante culés y colchoneros.

Una amarilla... ¿Perdonada a De Paul?

El primero de los audios publicados por Jijantes, que ha echado más leña al fuego -si cabe- de la polémica arbitral, corresponde al duelo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid los octavos de la Copa del Rey disputado el pasado jueves en el Metropolitano. En concreto del minuto 99, cuando De Paul comete falta sobre Carvajal y se produce la siguiente conversación entre Cuadra Fernández (árbitro de campo) y la sala de videoarbitraje liderada por González Fuertes:

"Cuidado, ojo. Tiene tarjeta. Abajo, se queja abajo. Le pisa, sí, sí, le pisa", le advierten los colegiados de la sala VAR. "¡Qué va a ser tarjeta si toca el balón claramente!", responde Cuadra Fernández ante las quejas de Nacho en el césped. A lo que responden desde el VAR: "Le pisa un poquito. De Paul no tiene tarjeta. De Paul sí tiene. Ah, sí, es verdad. Ah no. Sí, sí, si tiene. Sí tiene, sí tiene, sí tiene tarjeta. Se la he cantado antes, por agarrón, por sujetar", se escucha antes del fin del audio.

La jugada es limítrofe, y desde el VAR parecen indicar que es falta clara merecedora de tarjeta (la segunda). Eso sí, al ser una duda en torno a una tarjeta amarilla, el VAR no está capacitado para entrar a valorar la acción si el colegiado no lo hace. En cualquier caso, sorprende el poco acierto del colegiado de campo y el constante aviso sobre la amonestación previa que tenía el jugador, escuchadas en todo momento por Cuadra Fernández.

Un penalti "al límite" no señalado a Tchouaméni

El segundo de los audios filtrados corresponde a una jugada del duelo entre Barça y Real Madrid de liga, el Clásico de Montjuic que acabó con remontada de los merengues (1-2). En esta ocasión, la decisión vuelve a caer a favor del Real Madrid.

Se trata de un agarrón de Tchouaméni a Araújo en el área que no fue señalado, aunque sí revisado por el VAR. El francés salta agarrado con el uruguayo en la defensa de un córner y el defensor blaugrana cae. Esto fue lo que se habló entonces entre Jesús Gil Manzano (árbitro de campo) y Guillermo Cuadra Fernández (árbitro principal de VAR):

"Nada, nada, lo agarra y mete el salto para arriba, sin más", dice Gil Manzano tras verlo en directo. A lo que Cuadra Fernández responde: "Le pone la mano y el otro intenta irse hacia atrás. Está chequeada, le pone la mano por encima, por supuesto, pero nunca, nunca, hay penalti".

Pero no está nada claro en la sala de revisión, pues también se aprecia la opinión de un auxiliar que es descartada de manera inmediata: "La del agarrón la veo al límite", aporta, ante lo que Cuadra Fernández responde: "Sí, pero... Le pone el brazo encima sin más, Jesús". Hasta ahí llegó la revisión.

Estas dos jugadas vuelven a poner patas arriba el fútbol español, donde reina un clima de desconfianza y una presión insostenible. El caso Negreira, los vídeos de Real Madrid Televisión, las protestas de jugadores y entrenadores... algo está a punto de hacer explotar por los aires al deporte rey.