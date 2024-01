La emotiva despedida del novio de Alba Cebrián: "Es imposible que no pueda hacer nada más junto a ti"

El mundo del atletismo se vistió de luto este lunes por el trágico fallecimiento de Alba Cebrián, una joven atleta de 23 años, debido a un paro cardiaco en un entrenamiento con su equipo, el Club Atletismo Celtíberas de Soria.

Eloy Hornero, pareja sentimental de Cebrián y también atleta, ha compartido a través de sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida, en el que muestra su tristeza e incredulidad ante lo ocurrido y su amor y devoción a la persona que lo acompañó durante casi diez años: "Aún sigo pensando en que es imposible que no pueda hacer nada más junto a ti".

Hornero pone de manifiesto la gran capacidad de Cebrián para destacar en el ámbito académico y en el deporte: "Cada día intentaba mejorarme para que estuvieras más feliz y contenta, solo espero poder haber estado a tu altura, una chica capaz de sacar matricula de honor en la universidad, una chica capaz de compaginar el deporte de alto nivel con unos estudios impresionantes y admirables, una chica que compaginaba el trabajo con el deporte y los estudios, eres y serás, para mí la mejor.

El joven atleta relata cómo Cebrián “le ha regalado los diez mejores años de su vida” y le agradece que “le haya sacado lo mejor” de su persona. “Te necesito aquí. Has sacado mis ganas de vivir cuando no quería y las ganas de que pasaran los días cuando no quería, lo eres y lo serás todo para mí, por qué te quiero. Nada solo quería decirte algo, aunque ya sabes que es poco respecto a lo que sentía por ti, que es duro, que no estés, que te quiero y que ya te echo de menos guapa, te quiero, de verdad, gracias por estar a mi lado, te amo”.

La pareja de Alba Cebrián se une así a su club, Celtíberas de Soria, en la despedida. El equipo soriano ha lanzado un comunicado en el que expresan su dolor y su promesa de recordarla: "Te llevaremos en el corazón en cada competición, en cada gota de sudor, en cada lágrima y cada aliento de ánimo. El bombo sonará al ritmo de tus zancadas y entonaremos un himno con tu nombre, como bandera y estandarte que nos guíe. Las Celtíberas de Soria son las Celtíberas de Alba Cebrián Chiva".