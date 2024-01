Domenicali no ve incompatible ahora dos Grandes Premios en España: "Estar en Madrid no descarta que nos quedemos en Barcelona"

Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, aprovechó la presentación del GP de España de este martes en IFEMA para sembrar algo de tranquilidad sobre la gran incógnita del día, la continuidad de las carreras del Gran Circo en el Circuito de Barcelona - Catalunya (Montmeló), posibilidad que no descartó y que hace soñar con la posibilidad de contar con dos carreras en España en el Mundial más allá de 2026.

Lo hizo en unas declaraciones recogidas por el portal oficial del Mundial de F1 en las que sembró la ilusión de la afición española al deslizar esa posibilidad de contar con dos carreras en España más allá de 2026.

"Para evitar dudas y aclarar aquí, el hecho de que estemos en Madrid no excluye el hecho de que podamos quedarnos en Barcelona en el futuro", dijo antes de desvelar negociaciones en curso para hacer realidad esa posibilidad.

"De cara al futuro, hay conversaciones para ver si realmente podremos ampliar nuestra colaboración con Barcelona, con quien tenemos una buena relación", añadió.

"Es un bonito problema tener varias ciudades, algunas en el mismo país, que quieren albergar un Gran Premio. Muestra el valor de la propuesta, pero debemos mantenernos enfocados en la razón de nuestro éxito y asegurarnos de no ser complacientes", dijo también agradecido por el interés creciente de España por la competición más popular de automovilismo.

Eso sí, estas palabras de Stefano Domenicali chocan frontalmente contra las opiniones vertidas hace apenas unos meses, en junio de 2023, cuando creía poco probable la coexistencia de dos circuitos en España. "Ya hubo dos carreras en España, pero en aquellos tiempos el negocio no era tan grande, seguíamos teniendo un calendario mayoritariamente europeo, así que no lo veo posible ya. Ahora ya nos hemos abierto más a todo el mundo, con más carreras", comentó en el pódcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

¿El GP de Europa en Montmeló?

La llegada de la Fórmula 1 a Madrid ya ha arrebatado algo a Barcelona, el nombre de la prueba, 'Gran Premio de España', pero existe la posibilidad de que ambos circuitos sigan conviviendo con el cambio de denominación del Gran Premio que se disputaría en Barcelona.

Esa opción pasa por el denominado 'Gran Premio de Europa', nombre que se ha utilizado intermitentemente a lo largo de la historia en circuitos de toda Europa: Brands Hatch (Reino Unido), Nürburgring (Alemania), Donington (Reino Unido), Jerez (España), Valencia (España) y Bakú (Azerbaiyán).

Actualmente es una denominación en desuso que podría ser la clave para que España contara con dos fines de semana en el calendario: El GP de España en Madrid y el GP de Europa en Montmeló.

Dos carreras aseguradas en el Mundial de 2026

En cualquier caso, está totalmente confirmado que España tendrá dos pruebas en el Mundial de 2026, último año del actual contrato del Circuito de Barcelona - Catalunya (Montmeló) y el primero del circuito urbano de la capital española.