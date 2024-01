Ferreras ataca a Xavi por sus críticas al Real Madrid: "El robo del siglo es haber comprado al número 2 de los árbitros durante 20 años"

"Ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban en esta liga", aseguró Xavi Hernández sobre la polémica arbitral del Real Madrid - Almería en el Bernabéu. Unas declaraciones que no han gustado nada al periodista Antonio García Ferreras, que ha cargado duramente contra el entrenador del FC Barcelona y el club culé.

"Xavi, que ha estado 20 años beneficiado por Negreira", ha arrancado su alegato el presentador de Al Rojo Vivo. "La que se ha montado con estas decisiones del VAR en el Bernabéu, para muchos el VAR solo vale si perjudica al Real Madrid", ha continuado.

Desde su punto de visto, ha sido "surrealista la sobreactuación del antimadridismo", tachando de "atraco" y "robo" el partido en la capital, ya que para él "robo del siglo es haber comprado al número 2 de los árbitros durante 20 años".

🔴 Ferreras: "Surrealista la sobreactuación del antimadridismo. Hablan de atraco, de robo... El robo del siglo es haber comprado al número dos de los árbitros durante 20 años. Da la impresión de que Xavi echa de menos a Negreira" pic.twitter.com/X9i8f0bddE — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) January 22, 2024

"El atraco del siglo es haber pagado a Negreira y a su hijo durante todo ese tiempo, y lo hacían para condicionar los arbitrajes a favor del Barça", ha añadido Ferreras, que ha recordado que el Barça pagó ocho millones de euros durante dos décadas a Enríquez Negreira.

Además, el periodista ha opinado que "Xavi Hernández, con sus declaraciones, da la sensación de que echa de menos a Negreira", pues "él sabe muy bien como jugador qué significa tener al número 2 del arbitraje en nómina" porque "cuando Xavi era jugador del Barça, el Barça pagaba al hijo de Negreira y a Negreira".

"Eso sí es un escándalo, un escándalo mundial. El escándalo del Barça pagando ocho millones a los Negreira. Lo que el juez califica como calificación sistémica del arbitraje español, cuando Xavi Hernández jugaba en el Barcelona. Eso sí que es un escándalo", ha concluido el presentador de laSexta.