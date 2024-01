Xavi y su reflexión sobre el partido del Madrid: "Lo he visto, ya dije que había cosas que no me cuadraban en esta liga"

La victoria del Real Madrid ante el Almería, y en concreto la actuación arbitral en ese duelo, ha dado mucho que hablar este domingo. Muchas son las opiniones al respecto, aunque destacaron las de Xavi Hernández, técnico que FC Barcelona, que aseguró haber visto el partido y reiteró que hay cosas que "no cuadran" en esta liga.

"Lo he visto. Me quedo con las palabras de Garitano y con una reflexión de Relaño. Si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo", dijo en la rueda de prensa posterior a la complicada victoria ante el Betis en el Benito Villamarín (4-2) para alejar posibles sanciones por dar su opinión, algo que hizo a continuación.

"Va a ser muy difícil ganar esta liga. Ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban en esta liga. Hay cosas que no controlamos y lo ha visto todo el mundo. Me acuerdo en Getafe el penalti, el gol de Joao en Granada... y no se habla. Ya llevaríamos seis puntos más", añadió el técnico del Barça, cuyo equipo descansa en la tercera posición de la tabla a ocho puntos del liderato.

"No son excusas, son realidades. Nos salen cruz siempre. Hoy hay que hablar del equipo", remató antes de desviar las preguntas de la prensa hacia la actualidad de su club tras el éxito en Sevilla.