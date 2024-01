Indignación total en el Almería por el arbitraje ante el Madrid: "Nos vamos con la sensación de que nos han robado"

Gaizka Garitano, entrenador de la Unión Deportiva Almería, y sus jugadores mostraron su indignación total con el arbitraje recibido en el Santiago Bernabéu en el duelo de liga de este domingo. Los andaluces, aun sin sumar su primera victoria esta temporada en LaLiga, perdieron una ventaja de 0-2 en el feudo merengue en acciones al límite que el VAR hizo caer hasta en tres ocasiones de lado de los locales.

"Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido", expresó sin pelos en la lengua el futbolista Gonzalo Melero, que cargó duramente contra el arbitraje de la competición doméstica en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

"No se ha podido hacer más desde fuera para meterles [a los jugadores del Real Madrid] en el partido. El penalti, el gol con la mano, que hace el gesto, el gol anulado por un forcejeo… estamos a años luz de ser la mejor liga del mundo", expresó sin miramientos.

En la misma línea opinó Edgar González, goleador y protagonista en algunas de las acciones clave del partido. "Es una sensación de impotencia, de no saber lo que pasa. Verlo clarísimo en la tele, nosotros ver que la decisión sea la contraria… Que el otro equipo pueda decirle de todo al árbitro estando a un metro y a nosotros nos saca tarjeta por cualquier cosa…. Muchas diferencias. Entiendo que un equipo es el Madrid y nosotros otro, pero esta competición debería ser justa para todos y a veces cuesta verlo", comentó.

Quizás algo más directo fue Marc Pubill, que, como Melero, no ocultó su opinión más sincera: "Alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar, que el partido no podía terminar así y así ha sido", dijo aún en caliente sobre el césped del Santiago Bernabéu.

No es la primera vez que me pasa esto aquí

En definitiva, los jugadores mostraron un cabreo que le costó la roja a su entrenador, Gaizka Garitano, también caliente en la rueda de prensa posterior. "No suelo hablar nada de los árbitros. Y hablar para poner una frase que diga yo con lo caliente que estoy… Este partido lo ve todo el mundo. No es la primera vez que me pasa esto aquí. No tengo palabras para describir lo que ha pasado hoy aquí", señaló en rueda de prensa.

"El árbitro me ha expulsado justamente. He estado protestando bastante durante todo el partido. Es verdad que he protestado bastantes decisiones y ha decidido expulsarme. He protestado muchas decisiones, lógicamente; no podía hacer otra cosa", zanjó sobre una actuación arbitral de la que no dio más detalles para evitar sanciones.

La reacción del Almería en Twitter

Además de las protestas patentes de los integrantes de la plantilla del club andaluz, el club quiso mostrar su enfado en redes sociales con un escueto tuit que remarca su postura sobre lo ocurrido este domingo.

"No esperéis que publiquemos la crónica del partido. Todo está más que claro", comunicó el club andaluz a través de su cuenta de Twitter, un mensaje que no tardó en generar multitud de reacciones.