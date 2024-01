Mbappé reivindica sus ingresos y lanza un mensaje a los candidatos a ficharle: "Merezco el dinero que gano. No se lo robé a nadie"

Kylian Mbappé, consciente de que finaliza contrato este verano con el París Saint-Germain, lleva unas semanas haciendo un tour mediático por diferentes publicaciones para aclarar en qué punto se encuentra en su carrera y qué le depara el futuro. Sabe que el interés por su figura y por su próximo equipo, tras años de especulación, es cada vez menor y ha llegado a causar hartazgo, y por ello quiere mantener su nombre en boca de todos los aficionados posibles de la manera que sea.

Le encanta ser el centro de atención, tanto a él como a su entorno. Es la mejor estrategia para seguir vendiendo su imagen como 'mejor jugador del mundo' y como objeto más deseado del mercado de fichajes. Por eso mismo, su madre ha aparecido recientemente en documentales y reportajes explicando su relación 'profesional' como agente de su hijo, y por eso el mismo Kylian no para de dar entrevistas en 2024.

Primero fue en la revista GQ, donde simplemente se limitó a ensalzar sus virtudes como jugador y lanzó una indirecta de múltiples interpretaciones sobre su futuro: "En algún momento tengo que irme... de Europa". Y, este jueves por la noche, será protagonista en la emisión del reportaje 'Envoyé Spécial' de France 2, en el que trata múltiples temas: sus ganas de formar una familia, el racismo vivido en su carrera, la terrible desilusión del Mundial de 2022, su ambición por competir en los Juegos Olímpicos de 2024, su relación con sus padres, sus ingresos...

Toda una estrategia comunicativa para hablar de su futuro... sin hablar de su futuro. No aborda directamente la cuestión en ningún momento, y eso que se supone que existe un acuerdo con el PSG para aclararlo cuánto antes, pero sí deja pistas sobre sus pretensiones económicas para aquel club que intente acometer su contratación, incluso si es el Real Madrid.

En realidad, Mbappé desvelará según se ha filtrado con antelación las cantidades en las que se engloban sus ingresos anuales, que parecen rondar los 100 millones de euros. "La verdad es que no lo sé exactamente...", responde a Elise Lucet con ingenuidad impostada para reivindicar su 'derecho' a ser el mejor pagado del mundo: "A los 12 años también pensaba que en el fútbol había demasiado dinero. Merezco el dinero que gano. No se lo robé a nadie. El mundo funciona así".

Los candidatos a ficharle, si es que no continúa en la disciplina parisina contra todo pronóstico como en el pasado, ya saben cuáles son sus pretensiones económicas. Siempre lo han sabido porque siempre las ha dejado claras, pero ahora saben también que Mbappé tiene asumido e interiorizado lo mucho que vale, que no es barato, y que no dará su brazo a torcer porque no es él quien tiene la necesidad de ser fichado. Todas las opciones son suyas.

Lo que también parece dejar claro es que no se arrepiente de haber renovado en otras ocasiones con el PSG, lo que abre una rendija a su continuidad en París. No le saldrá bien de precio, eso sí, al equipo propiedad de Qatar, y menos mientras Delphine Verheyden, la abogada del clan Mbappé, y su madre Fayza Lamari, sigan siendo parte fundamental de su entorno: "No hay culpa ni vergüenza. Si hubiésemos podido aceptar 10.000 millones, lo habríamos hecho porque es el sistema el que quiere eso".