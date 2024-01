"Y el Óscar es para... ¡Messi!": el vídeo viral sobre los premios al argentino

La última edición del premio The Best de la FIFA sorprendió a muchos con la entrega del trofeo al mejor jugador a Lionel Messi, especialmente en una edición que no incluía las actuaciones en el Mundial de Qatar, y reabrió el debate sobre muchos de los galardones recibidos por el argentino, cuestión que no pasó desapercibida en redes.

Entre las millones de reacciones que generó la entrega del premio a Messi se ha 'colado' un vídeo con una nota de humor que ha llegado a todos los recovecos de internet.

Se trata de un videomontaje que falsea las ceremonias de entrega de grandes premios del mundo del arte, como los Óscar de cine o los Grammy musicales, combinado con las imágenes de antiguas galas de premios en la que el argentino resultó premiado.

El resultado es una divertida secuencia en la que parece que Messi también recibe todos esos premios, aunque evidentemente no haya dado el paso -aún, quién sabe si en el futuro...- al mundo de las artes escénicas.

"Deja algo para el resto. Messi" o "para ya Messi", comentaron divertidos algunos usuarios al hilo de este vídeo que, como no, también contó con muchas respuestas cuestionando el merecimiento de la montaña de distinciones individuales que le aúpan muy lejos del resto de estrellas del planeta fútbol.