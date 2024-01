UFC 297 Pennington vs Bueno Silva: el cinturón del peso gallo busca nueva campeona

Amanda Nunes se retiró el 10 de junio de 2023 dejando vacante el título del peso gallo —también el del peso pluma— de UFC. La brasileña consiguió el cinturón en UFC 200 tras vencer a Miesha Tate en el año 2016. Desde entonces dominó por completo la división del peso gallo, con una única excepción que se produjo en diciembre de 2021, cuando cayó derrotada frente a Juliana Peña. 'La Leona' recuperó meses más tarde el título en una revancha contra la venezolana y lo defendió una vez más frente a Irene Aldana antes de retirarse.

Pasaron varios meses sin saber por qué UFC no organizaba una pelea para nombrar a la nueva campeona. Finalmente, con la número uno lesionada —Juliana Peña—, el título se decidirá entre la número dos, Raquel Pennington, y la número tres, Mayra Bueno Silva. Pennington lleva cinco triunfos consecutivos y tiene un récord de 15-8. 'Rocky' es una luchadora experimentada, completa y con gran fortaleza mental que ha obtenido la mayoría de sus victorias por decisión.

Por otro lado, la elección de Bueno Silva como aspirante al título no ha estado exenta de polémica, especialmente porque su última pelea —la que le ha dado acceso a pelear por el título— se consideró nula tras su positivo en el control antidopaje previo. La brasileña venció a la ex campeona Holly Holm y eso le sirvió para dar un gran salto en el ranking, algo que no se corrigió tras su sanción.

La cuestión es que 'Sheetara' dio positivo por una sustancia presente en la medicación para el tratamiento de su trastorno por déficit de atención y, según la luchadora y su equipo, no afecta en su rendimiento en el octágono.

Sea como fuere, Bueno Silva tiene un récord de 10-2-1 y ha conseguido hasta ocho triunfos por sumisión. La brasileña es extremadamente peligrosa en el suelo y la barra de brazo es su especialidad. Pennington tendrá que cuidarse mucho si no quiere acabar sometida.