Del partido más importante de su vida a la retirada: el pisotón de Suárez que acabó con la carrera de Gorka Giralt en 50 segundos

El éxito en el mundo del fútbol depende en muchas ocasiones de una sola jugada, un breve instante en el que lo aprendido durante toda una vida puede llevarte a lo más alto o truncar tu sueño. Que se lo digan a Gorka Giralt, exportero del Rayo Majadahonda que dijo adiós al fútbol tras tan solo cumplir 50 segundos de su gran sueño, enfrentarse al Atlético de Madrid.

Gorka, ahora tratando de hacerse un hueco como entrenador de porteros, cuenta su historia al programa El Día Después en Movistar Plus con la perspectiva de dos años que han pasado desde entonces, tiempo muy útil para cerrar una herida más psicológica que mental, una brecha en su carrera que se produjo el 6 de enero de 2022, en el duelo de Copa del Rey que enfrentó a su equipo, el Rayo Majadahonda, ante los rojiblancos.

"Sabes que es partido de tu vida, contra un 'primera' y sabes que va a ver muchos focos. Sabía de la importancia de ese partido para mi carrera y bueno, 50 segundos...", zanja en el breve documental lanzado en las redes sociales del programa antes mencionado antes de relatar con todo detalle el peor día de su vida.

"Fue la primera acción en la que tuve que intervenir, una falta que remató Kondogbia, decidí blocarla y el balón se me escapó hacia adelante. Reaccioné rápido, metí la mano y Luis Suárez intentó finalizar a gol con la mala fortuna de que me pisa la articulación de la mano y me la estalla en pedazos", relata calmado ante las cámaras dos años después.

El resultado de aquella acción fue el fin. "La articulación estaba deshecha", desvela antes de confesar que estuvo días llorando por lo ocurrido en los primeros segundos del partido que pudo cambiar su vida.

La articulación del dedo estaba deshecha

Intentó volver, pero tras operaciones y meses de trabajo asumió su destino. "La mano no ha quedado como para volver a ser futbolista (...) llega un momento en el que la cabeza decide pasar página y aceptarlo", asume.

Ahora, Gorka busca una segunda oportunidad como entrenador de porteros, un rol que le permite seguir cerca de las porterías tras la trágica acción con Suárez, al que no guarda nada de rencor.

"Suárez estaba haciendo su trabajo como lo estaba haciendo yo, nunca he pensado que es culpable de algo o que me debe algo. Me pidió disculpas y me dijo que no fue intencionado", reflexiona y recuerda el exportero, aún con la camiseta de Suárez en como recuerdo de aquella trágica jornada.

Pensé en destruir su camiseta

"Antes del partido tenía en mente pedirle la camiseta porque mi mujer es uruguaya", recuerda antes de confesar que estuvo a punto de destruir ese doloroso recuerdo. "Durante los primeros meses pensé en destruirla por el dolor que me estaba causando. Ahora la miro y me recuerda que yo he estado ahí, y para mí es un logro haber podido competir contra él y me siento orgulloso de hasta donde he llegado", finaliza con una reflexión que guardará toda su vida.