Ilia Topuria y Yair Rodríguez se enzarzan: "Ya veremos quién es el trapo cuando le agarre"

Cuando Ilia Topuria se impuso por decisión unánime a Josh Emmet el pasado mes de junio no solo consiguió acceder a la pelea por el título del peso pluma, sino que también atrajo las miradas de buena parte de sus compañeros y rivales. Desde entonces, no solo Volkanovski habla del hispano-georgiano, sino que otros campeones y luchadores también lo hacen. Es el caso de Sean O’Malley o también de un Yair Rodríguez que, en caso de ganar Topuria en UFC 298, puede ser uno de sus próximos rivales.

En este sentido, las primeras fricciones entre el luchador mexicano y Topuria ya están teniendo lugar. Y es que el hispano-georgiano no se mordió la lengua al decir que Rodríguez dio pena cuando peleó por el cinturón contra Volkanovski, palabras que ya han tenido su réplica del otro lado del Atlántico. "Topuria dijo que parecía un trapo cuando luché por el cinturón, pero yo digo que ya veremos quién es el trapo cuando le agarre. Topuria quiere dar imagen de seguridad pero a mi no me engaña con lo que dice", replicó el mexicano.

Tanto si Topuria gana como si no, parece que 'El Pantera', como se conoce a Rodriguez, estaría dispuesto a venir a UFC España a pelear con 'El Matador', aunque no todos los fans de las MMA están demasiado seguros de que este debiera ser el siguiente paso del hispano-georgiano. "Encantado de la vida. Me encanta España. No importa lo que digan los fans, que digan lo que quieran. Cada quien va a tener un punto de vista, una perspectiva mía o de él, para eso también son las redes sociales", reconoció Rodríguez.

Holloway en el horizonte

Habrá que ver cuáles son los siguientes retos de Topuria. Todo dependerá de lo que pase en UFC 298 pero, en caso de ganar, lo más probable es que su próximo rival dentro del peso pluma sea Max Holloway. El hawaiano ha barrido a toda la división y, si no ha peleado otra vez con Volkanovski es porque ya lo ha hecho tres veces.