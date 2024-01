Djokovic, listo para el Open de Australia: "Mi muñeca está bien, he tenido tiempo para recuperarme"

Cuando hace 10 días Novak Djokovic cayó ante De Miñaur (6-4 y 6-4) en los cuartos de final de la United Cup tras lesionarse durante el partido, todas las alarmas saltaron ante la cercanía del Open de Australia. El número 1 del mundo se ha encargado ahora de apagarlas: "Mi muñeca está bien, he tenido tiempo para recuperarme".

"He estado entrenando bien, sin dolor alguno. Todo parece estar bien. Veamos qué tal va", ha añadido el defensor del título y 10 veces campeón a orillas del río Yarra. "No es un secreto que diga mis objetivos y diga claramente que quiero ganar todos los Grand Slams en los que participo", ha dejado claro sobre sus metas esta temporada.

En este sentido, Nole ha recordado que "el año pasado jugué aquí a uno de los mejores niveles en los que he jugado en toda mi carrera", por lo que en esta edición espera que "si no puedo alcanzar ese nivel, al menos estar cerca de ello".

El serbio, que debuta este domingo ante el jugador croata de la previa Dino Prizmic de 18 años, señaló que "yo mismo soy mi principal amenaza y luego vienen los mejores jugadores del mundo" cuando le preguntaron sobre quiénes serán sus rivales en el torneo australiano.

"No soy supersticioso. Por supuesto que me gusta visitar ciertos lugares que me aportaron buena suerte en el pasado, como los Jardines Botánicos de Melbourne, que están aquí cerca. Me gusta pasar tiempo conmigo mismo, en la naturaleza, abrazando árboles o escalándolos. Es lo que he hecho en los últimos 15 años", explicó Djokovic tras completar una nueva sesión de entrenamiento en su querida Rod Laver Arena.