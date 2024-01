La amarga crítica de Sergio Herrera a la Supercopa: "Está hecha para que jueguen la final Madrid y Barça"

La clasificación del Barça para la final de la Supercopa de España en Riad, Arabia Saudí, sigue dando de qué hablar un día después. El enfado de Osasuna por el primer gol culé, en el que reclamaron intensamente falta de Christensen sobre Arnáiz que el colegiado no apreció, perdura todavía este viernes pese a su derrota final por 2-0, y las palabras de su capitán y su entrenador siguen resonando con fuerza.

Tanto David García como su técnico, Jagoba Arrasate, criticaron las diferencias de criterio arbitrales a favor del conjunto culé durante el encuentro, pero ya en zona mixta Sergio Herrera fue un paso más allá y explicó por qué había sucedido todo así: "La Supercopa está hecha para que la jueguen Madrid y Barça".

"Quien no lo vea es que no ve mucho fútbol. No lo comparto, pero es normal que ellos (el público saudí) quieran ver a estos dos equipos y por eso les paguen más", valoró el guardameta desde la zona mixta del estadio Al-Awwal Park de Riad, dejando caer entre líneas la predisposición de la RFEF como organizadora a que Madrid y Barça lleguen a la final para ofrecer el partido 'más atractivo'.

Por eso, en la misma línea, el guardameta rojillo coincidió con la opinión de otros compañeros como Toni Kroos, y lamentó que la Supercopa de España se esté disputando en Arabia Saudí: "Esta es una competición que se debería vivir con nuestra gente. Somos equipos españoles y lo debería disfrutar la afición española. Venimos aquí porque es nuestra profesión y punto".