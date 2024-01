Otro abandono español en el Dakar: Toni Vingut dice adiós con cinco costillas rotas y un brazo fracturado

Los pilotos españoles están sufriendo una suerte dispar en la presente edición del Dakar. Carlos Sainz sigue en plena pelea por llevarse el rally, pero muchos otros corredores patrios han tenido que decir adiós antes de tiempo a una de las pruebas más duras del mundo. Es el caso de Toni Vingut (Visit Sant Antoni-Ibiza) en quads, el último español que abandona el Touareg tras Toni Schareina, Carles Falcón (que sigue en coma) o Lorenzo Santolino.

En este caso, el ibicenco Vingut se ha tenido que retirar también por un accidente con consecuencias severas para su integridad física. El piloto balear cayó de su quad bajando una duna del desierto saudí. Se precipitó al vacío mientras aceleraba, pensando que la duna ya había acabado y se fracturó al menos cinco costillas, el brazo derecho y el coxis.

Por todo ello, Vingut será operado de urgencia en la localidad de Al Hofuf (Arabia Saudí), donde pasará unos días recuperándose de las lesiones, pese a estar fuera de peligro. "No iba bien concentrado" durante la jornada, señaló Vingut, y reconoció que se puso nervioso momentos antes: "Teníamos un enlace de 500 km, me he parado un momento y al ir a arrancar no arrancaba por algún fallo eléctrico y ahí me he vuelto loco intentando solucionarlo".

"Cuando he arrancado, he llegado tarde a la salida, porque ya habían salido todas las motos. Me han dejado por los pelos y al poco de salir, me ha vuelto a fallar. Me he puesto nervioso, he salido mal, no iba bien concentrado y la pista era rápida", subrayó Vingut, destacando que, al entrar en un tramo de dunas, bajó una y cuando "pensaba que estaba llano", abrió gas y se encontró con una duna más, que además estaba cortada.

"Y me he encontrado volando. He caído bien colocado, pero la altura era tan grande que he rebotado y me he caído", apuntó Vingut. El español, que afrontaba su sexto Dakar, subrayó que se había roto "cinco o seis costillas", además del brazo derecho y el coxis, por lo que se pasaría "unos días" en Arabia Saudí antes de poder volver a casa.