Ilia Topuria es el luchador de artes marciales mixtas (MMA) más popular de nuestro país y el próximo mes de febrero hará historia como el primer español en pelear por un cinturón de la UFC. Se enfrentará contra Alexander Volkanovski por el título del peso pluma. El peleador —de origen georgiano, pero residente en Alicante desde los quince años— debutó en UFC el 11 de octubre de 2020 y desde entonces ha conseguido ganar una fortuna. Pero, ¿cuánto dinero ha ganado Ilia Topuria en la UFC ?

'El Matador', de 26 años, reveló en febrero de 2023 —antes de su última victoria contra Josh Emmett— en el podcast de Webpositer que desde que entró en UFC ha conseguido ganar aproximadamente "entre un millón y un millón y medio de euros". Topuria ha peleado en seis ocasiones desde octubre de 2020 y en todas ellas se llevó el triunfo. Posteriormente, cuando visitó La Resistencia en abril, explicó a David Broncano que conseguía “entre 60.000 y 100.000 euros al mes, ganados a pura hostia".

Su talento como deportista y su estrategia mediática le han situado como uno de los peleadores más populares de UFC, tanto es así que su próxima pelea será por un título de campeonato. En los últimos años, Topuria no sólo se ha dedicado a luchar, sino que también ha desarrollado su marca personal de manera inteligente y tiene un manifiesto carácter emprendedor e inversor.

"Obviamente el dinero es superimportante, es lo que nos motiva hacia todo, porque yo le tengo que llevar la comida a mi hijo. Mi hijo no se va a comer mi legado, mi fama o mis medallas", afirmó 'El Matador' en Webpositer. "Todo el dinero que gano, si tengo que hacer una inversión, lo invierto en mí. No invierto en nada que no conozca y donde no tengo control. A mi me gusta invertir en mi marca", explicaba el peleador de UFC. Su empresa está invirtiendo en varios negocios relacionados con el deporte: gimnasios, agencias de representación, eventos o ropa deportiva.

Actualmente Ilia Topuria es quinto en el ranking del peso pluma de UFC. Tiene un récord de 14 victorias y se mantiene invicto. El 17 de febrero tendrá la oportunidad de convertirse en campeón de UFC contra Alexander Volkanovski en el Honda Center de Anaheim, California.