"Es la persona adecuada a mi lado": Tsitsipas se sincera sobre su relación con Badosa antes del Open de Australia

Stefanos Tsitsipas espera con ganas el Open de Australia, que arranca en apenas unos días. El tenista griego tiene sus esperanzas puestas en esta temporada para olvidar un 2023 en el que las lesiones le han hecho estragos.

Mientras tanto, ha hablado para The Guardian de sus sensaciones de cara este nuevo año: "Tengo habilidades y sé cómo golpear la bola. Mi cuerpo puede soportar partidos largos y hemos resuelto ese rompecabezas. La mente es el próximo gran paso que necesito desbloquear para poder lograr siete victorias seguidas y ganar un Grand Slam".

Entre sus objetivo se encuentra ganar un Grand Slam y tiene claro que todavía tiene tiempo suficiente por delante para ello. "Pese al decepcionante 2023 en cuanto a resultados, me mantengo firme. Soy una persona que alcanza su potencial más tarde de lo esperado. Carlos Alcaraz ya tiene dos Grand Slam que ganó ante Novak Djokovic y Casper Ruud. Estoy esperando mi oportunidad. Tengo 25 años así que aún me queda mucho tiempo", afirma.

Sin embargo, reconoce que ya no es "ese niño que buscaba grandes victorias sin nada que perder" y ahora, al haber "chavales más jóvenes que quieren mostrar sus 'coches nuevos", lo que necesita es mostrar que sigue ahí y advierte: "Sigo pensando que mi 'coche antiguo' aún mola, y que es vintage".

Tsitsipas también ha hablado de Paula Badosa, con quien tiene una relación sentimental desde hace meses. "Creo que es la persona adecuada a mi lado y yo lo soy también para ella. Nos reímos mucho y llegamos a la final del dobles mixto en Abu Dhabi el mes pasado. Tiene la misma seriedad que yo en la pista".

Sin embargo, no contempla la opción de participar en el dobles mixto con ella en Australia: "Es una decisión difícil porque quiero jugar con ella, pero mi prioridad es el cuadro individual y quiero guardar energías para llegar lejos. Jugaré en dobles con mi hermano Petros, así que con tres torneos me vería muy saturado".

A quien no ha elogiado tanto ha sido a Nick Kyrgios, con quien mantiene una tensa relación. "Está todo bien. No hay tensión. Es diferente y tengo que respetarlo. Es bueno para el tenis. Pero lo que no está bien es que como rival no deja de interrumpirte en el partido y no lo trata de forma justa. Está hablando con el juez de silla o con gente de la grada cuando intentas sacar. No estás aquí para hablar, estás aquí para jugar", ha afirmado.