García Pimienta y su 'guiño envenenado' a Laporta: "Le doy las gracias por la decisión de despedirme, gracias a él estoy en Las Palmas"

El Barça visita a la UD Las Palmas este jueves acuciado por la necesidad de sumar de tres para no desengancharse definitivamente de la pelea por LaLiga. Será, además, un partido complicado por muchos otros motivos: el equipo insular está cómodamente instalado en mitad de tabla, jugando cada día mejor, y tiene al frente a un entrenador que conoce a la perfección y de primera mano el 'estilo Barça'.

Francisco García Pimienta, técnico de Las Palmas, fue durante 17 años entrenador de fútbol base en La Masía pasando por todas las categorías de su fútbol formativo, por lo que si alguien sabe cómo hacerle daño al Barça de otro ilustre culé como Xavi Hernández es él. Será un partido sin duda especial para él, y saldrá más motivado que nunca.

Un García Pimienta que, curiosamente, se marchó del club de su vida por decisión de Joan Laporta en 2021 y dirige por primera vez en su carrera a otro equipo con otros colores distintos al azul y al rojo; y que tiene en su mano dinamitar las opciones ligueras de la entidad catalana, a la que hará frente por primera vez en su vida después de ser jugador y entrenador culé.

El preparador barcelonés guarda un cariño sin parangón al Barça, pero tiene todavía clavada la 'espinita' del despido a manos de Laporta tras retomar la presidencia de la entidad en 2021. De hecho, no ha vuelto a mantener contacto con el presidente azulgrana. Aun así, y tirando de ironía, aprovechó la rueda de prensa previa al choque para agradecerle por haberle empujado a tomar la oportunidad de Las Palmas.

"No he vuelto a tener contacto con Laporta, pero le doy las gracias porque estoy aquí por su decisión. Nunca hubiésemos sabido qué hubiera pasado. A los seis meses de mi salida del Barça tuve la opción de venir a Las Palmas. Es una historia inmejorable, estoy muy a gusto y me siento muy querido; siento que estoy en el sitio ideal", aseguró García Pimienta ante los medios, reconociendo ese distanciamiento con el máximo dirigente culé.

Disfrutará mucho del encuentro ante el club de sus amores, pero también aspirará a darles una sorpresa mayúscula en su isla: "Es un partido especial. He estado allí durante muchísimos años. No sé cómo me voy a sentir, pero lo estamos preparando exactamente igual que el resto de partidos. Quizá tengamos el balón menos tiempo del que nos gustaría. Debemos insistir quizá en otras situaciones de juego, como es el tema defensivo. Pero tenemos que ser valientes".

"Vamos a intentar quitar el balón al Barça. Porque el Barça si no lo tiene sufre, pero nosotros si no lo tenemos también sufrimos. Estamos más cómodos con el balón. Pero la intención es tenerlo nosotros" desveló el técnico de Las Palmas sobre su estrategia, tras lamentar las ausencias de Pedri en su regreso a la isla y de Julián Araújo, y recordando el pasado también culé de sus futbolistas Munir y Sandro.

"Es un equipo llamado a intentar ganar la Champions, La Liga, La Copa del Rey y todas las competiciones que se pongan en su camino. Es cierto que a estas alturas de la Liga están un poco descolgados, pero seguro que al final del campeonato estarán ahí luchando. Los equipos que tienen mucho nivel como es el Barça, aunque parezcan que están en un mal momento, pueden hacer el partido bueno en cualquier situación. Naturalmente vamos a sufrir, pero tendremos nuestras opciones y debemos aprovecharlas", sentenció García Pimienta, profundizando en la delicada situación que atraviesan sus rivales.