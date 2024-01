Youcef Atal, jugador del Niza, condenado a ocho meses de cárcel y 45.000 euros de multa por hacer apología del terrorismo

El internacional argelino Youcef Atal, jugador del Niza, fue condenado este miércoles a 8 meses de cárcel exentos de cumplimiento y 45.000 euros de multa por por apología del terrorismo, tras haber compartido un vídeo, en plena explosión del conflicto entre Israel y Hamás, en el que un predicador palestino apelaba a "un día negro para los judíos".

Se trata de una pena algo inferior a la que había solicitado la Fiscalía, que presentó una denuncia por provocación al odio racista por motivos religiosos contra el futbolista y pedía 10 meses de cárcel exentos de cumplimiento. Aun así, el jugador de 27 años, que se encuentra concentrado con su selección para disputar la Copa África de Naciones (CAN), tendrá que publicar la sentencia en dos diarios.

Cinco días después de los ataques de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre, Atal compartió en su cuenta de Instagram, seguida por 3,2 millones de personas, el vídeo de un predicador palestino en el que mostraba su pena por los niños que estaban siendo masacrados en Gaza. Además, pedía a Dios "un día negro para los judíos" y hacía un llamamiento para "acompañar la mano" de los que "lanzan la piedra" en esa región palestina.

Al día siguiente, prevenido por su club, retiró el mensaje y publicó otro pidiendo excusas, pero acabó siendo suspendido cautelarmente en diciembre: "Dada la naturaleza de la publicación compartida y su gravedad, el club tomó la decisión de imponer inmediatamente las primeras sanciones disciplinarias al jugador, previas a las que podrían decidir las autoridades deportivas y judiciales. Por ello, el club ha decidido suspender al Youcef Atal hasta nuevo aviso".

Tras ello, el tribunal pronunció una sentencia condenatoria que ahora deberá hacer efectiva. Durante el juicio, Atal volvió a disculparse, y alegó que no había visto el vídeo completo antes de publicarlo, argumento que no ha convenció a la acusación puesto que solo duraba 35 segundos. "No soy antisemita. No siento odio por nadie", dijo el defensor en la audiencia.