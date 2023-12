Rafa Nadal rebaja la euforia tras su llegada a Australia: "Es imposible ganar torneos"

Rafa Nadal, tras su llegada a Australia y completar las primeras horas de entrenamientos sobre las pistas del Queesland Tennis Centre de Brisbane, ha atendido a los medios de comunicación del torneo y recalcó que se "siente en buena forma" de cara a la primera prueba de la temporada 2024, aunque reconoció que "es imposible pensar en ganar campeonatos".

"No me puedo quejar, me siento mucho mejor de lo que esperaba hace un mes, pero para mí es imposible pensar en ganar campeonatos", añadió el manacorí, que quiso rebajar la euforia después de confirmar su participación en los primeros campeonatos del año.

No obstante, el ganador de 22 Grand Slams anhela "disfrutar" de su regreso y "sentir" el gen competitivo que tanto le ha dado durante toda su exitosa y larga carrera: "Lo que sí es posible es disfrutar del regreso a las pistas. Lo único que espero es poder ir a la pista, sentirme competitivo y hacerlo lo mejor posible".

"No puedo tener metas a largo plazo porque no me veo jugando un tiempo muy largo. En el deporte, nada es imposible, pero hay que ser realistas. Es una victoria estar aquí presente y espero tener la posibilidad de disfrutar del tenis y del público", declaró el balear.

Por último, Rafa Nadal, que actualmente ocupa el puesto número 672 del ranking mundial ATP, expresó que ha tenido que pasar por un "duro proceso" en su recuperación: "Solo he practicado con intensidad durante el último mes. En mi cabeza intento darme la oportunidad de ser más competitivo conforme avanza la temporada".