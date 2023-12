Dardo de Owen a Bellingham: "Aunque gane Liga, Champions y Eurocopa, no será mejor que Gerrard o Lampard a corto plazo"

Jude Bellingham es la gran estrella del Real Madrid, con unos números espectaculares en su primera temporada de blanco, pero nada de eso es suficiente para Michael Owen, que ha dejado unas sorprendentes declaraciones sobre el centrocampista inglés.

"Aunque gane LaLiga, la Champions e incluso la Eurocopa no será mejor que Gerrard o Lampard en el corto plazo, no estará en su liga", ha opinado en Boyle Sports la leyenda del Liverpool, que jugó en el conjunto merengue en la temporada 2004/2005. Unas palabras que muchos han interpretado como un dardo dirigido al ex del Borussia Dortmund

Preguntado por las opciones de Bellingham de levantar el Balón de Oro —un premio que ningún futbolista inglés ha ganado desde que lo lograse él mismo en 2001— después de añadir a su palmarés esos trofeos, Owen ha reconocido que "sí que lo ganaría y merecidamente".

El flamante Golden Boy ha firmado unos registros impresionantes en su aterrizaje en la capital de España, donde ha redescubierto su olfato goleador. En los 21 encuentros que ha disputado esta campaña de blanco entre Liga y Champions, Jude ha anotado 17 goles y ha repartido cinco asistencias.