Horario y dónde ver el Alcaraz - Djokovic de la Riyadh Season Cup por TV y online en España

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se verán las caras en la pista una vez más antes de echar el cierre a este apasionante año de tenis 2023. El murciano y el serbio se han quedado con ganas de un último enfrentamiento que en esta ocasión se celebrará en Arabia Saudí y será el planto fuerte de la Riyadh Season Cup de pretemporada.

Es la gran rivalidad del circuito y va a empezar muy 'calentita' en un 2024 al que ambos van a llegar con toda la información posible de su oponente. A ninguno le gusta ni un ápice perder, ni en los amistosos, por lo que este duelo puede ser puro espectáculo y muy provechoso para el ganador en la batalla mental que mantienen.

Alcaraz ya demostró que Nole no es invencible con su victoria en la final de Wimbledon. Nole demostró que siempre resurge de sus cenizas con una actuación arrolladora en la Copa de Maestros 'fundiendo' a toda la Next Gen. Los dos tienen mucho que defender en un partido que, aunque así se venda, no tiene nada de amistoso.

¿Dónde y cuándo puedo ver el partido?

El partido de la Riyadh Season Cup entre Alcaraz y Djokovic tendrá lugar este miércoles 27 de diciembre en el Kingdom Arena de Arabia Saudita (16.00 hora peninsular española) y se podrá ver en directo en España a través de Dazn. Además, los lectores de 20Minutos contarán con la narración en directo minuto a minuto del duelo.