Una empresa de alquiler le niega a Verstappen un coche por ser "demasiado joven"

Max Verstappen, piloto tres veces campeón de la Fórmula 1, vivió una de las situaciones más surrealistas de su vida durante estas vacaciones al no recibir el coche solicitado a una empresa de alquiler por ser "demasiado joven" para la velocidad punta que podía alcanzar.

Según el diario The Sun, Max (26 años) organizó un 'viaje de carreras' junto a algunos amigos. El piloto reservó el Autodromo Internacional do Algarve y coches de alta gama de alquiler para todos, pero la sorpresa llegó en el momento de la recogida de los vehículos en el mostrador del aeropuerto.

Según una fuente cercana consultada por The Sun, la compañía de alquiler de vehículos no le permitió quedarse con el Mercedes AMG GT que había solicitado por, según relatan fuentes cercanas, "ser demasiado joven", sí, tan solo por la sencilla razón de que no cumplía con el requisito de edad -al menos 30 años- para conducir un coche de esa potencia, capaz de alcanzar los 310km/h.

Parece absurdo negar un vehículo así a un piloto que supera esa velocidad todos los fines de semana, pero las normas son claras y Max no mostró oposición.

"Los empleados de nuestro socio de franquicia en Portugal solo siguieron las normas que surgen por motivos de seguro. Para encontrar una solución amigable para el cliente en el lugar, al señor Verstappen se le proporcionó otro vehículo premium", aseveró una fuente de la compañía que finalmente ofreció a Verstappen un BMW menos potente, capaz de alcanzar los 250km/h.